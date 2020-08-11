علامة في البراز تحذر من احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء!

تشمل أعراض سرطان الأمعاء فقدان الوزن وتغيير عادة استخدام المرحاض والشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح.

ويعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا، وينبغي أن تفكر في التحدث إلى الطبيب، إذا وجدت أن لون برازك مختلف عن اللون الطبيعي، وفقا لخبراء الصحة.

ومن أولى العلامات التحذيرية لسرطان الأمعاء، وجود براز داكن اللون أكثر مما اعتدت عليه. وقد يكون لون برازك أحمر، أو يبدو بلون أحمر غامق جدا، وفقا لجمعية MacMillan Cancer Support الخيرية.

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ويأتي اللون نتيجة مباشرة لنزيف في منطقة الظهر، أو أعلى في الأمعاء. وقد يجد بعض الناس أن برازهم أحمر فاتح، وقد يكون سبب ذلك البواسير أيضا.

وقالت الجمعية الخيرية إن علامات وأعراض سرطان الأمعاء قد تعتمد على نوع معين لديك، وقد تشمل الأعراض وجود دم في برازك أو فوقه أو نزيف من الممر الخلفي [المستقيم]. وقد يكون الدم أحمر فاتحا أو غامقا.

وفي حال عانيت من أعراض لا تتحسن في غضون أسابيع قليلة، أو إذا ساءت الأعراض، فمن المهم أن تتم إحالتك إلى أخصائي.

ولكن، لمجرد اكتشاف وجود دم في برازك، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الأمعاء.

وقالت إدارة الصحة الوطنية البريطانية إن كمية صغيرة من الدم لمرة واحدة لا تنتج عادة عن أي شيء خطير. وقد يكون ناتجا عن التهاب المعدة والأمعاء أو ورم الأمعاء أو البواسير أو الشق الشرجي.

وتحدث أكثر من 90% من جميع أسباب سرطان الأمعاء، لدى الأشخاص فوق سن الخمسين. ويمكنك تقليل خطر الإصابة بالمرض عن طريق تقليل كمية الكحول في نظامك الغذائي، والإقلاع عن التدخين.

المصدر: إكسبريس