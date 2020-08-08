مادة غذائية تحسن المزاج

أعلنت أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية المستقلة (خارج الملاك) في وزارة الصحة بمدينة موسكو، أن المواد التي يحتويها لب البطيخ الأصفر، تؤثر في الجهاز العصبي وتحسن المزاج.

إقرأ المزيد

وأضافت الخبيرة موضحة، البطيخ الأصفر (الشمام)، غني بالفيتامينات وحمض الفوليك وبيتا كاروتين والعديد من العناصر المعدنية. وبفضل هذا التركيب، للبطيخ تأثير مضاد للأكسدة، ويحسن عمل القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض السرطان.

ولكن في نفس الوقت تؤكد الخبيرة على ضرورة تناول البطيخ باعتدال، وفقط عند عدم وجود ما يمنع تناوله. وتقول، "يجب أن نتذكر، أنه حتى أكثر المواد الغذائية فائدة، يمكن أن تكون غير آمنه ولها أضرار أيضا. وبما أن للبطيخ مؤشر عال للسكر، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 300-400 غرام منه في اليوم. لأن الإفراط بتناول البطيخ قد يسبب زيادة في الوزن والسمنة".

المصدر: نوفوستي