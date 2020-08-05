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عالم روسي: اللقاح ضد "كوفيد - 19" قد يكون قادرا على مكافحة سلالات جديدة لـ "كورونا"

الصحة

عالم روسي: اللقاح ضد
المكتب الصحفي لوزارة الدفاع
صورة أرشيفية
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قال عالم البيولوجيا المجهرية ونائب رئيس مركز "غامالي" وأحد واضعي اللقاح ضد "كوفيد – 19"، دينيس لوغونوف، إن الفيروس التاجي يمكن أن يتعرض لطفرات كثيرة، ما يتسبب في تغيره السريع.

ويعد هذا الأمر طبيعيا. لكن انخفاض كمية الأجسام المضادة في دم الإنسان مع مرور الوقت لا يعني أبدا أن مناعته ضد "كوفيد – 19" تختفي.

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مع ذلك فإن خلايا المناعة الخاصة بالذاكرة تتعرف على الفيروس المعدل في حال دخوله جسم الإنسان بعد مرور أشهر وتبدأ في إنتاج الأجسام المضادة بكمية سابقة.

وأعاد العالم إلى الأذهان أن الفيروس التاجي يتراجع تدريجيا. أما اللقاح الروسي ضد "كوفيد – 19" فقد استعرض نتائج إيجابية بعد تجربته على المتطوعين.

إلا أن السلطة الروسية لا تعتزم  في الوقت الراهن تجربة اللقاح على الأطفال، إذ أن القوانين الروسية لا تسمح بعرض الأدوية واللقاحات الجديدة على الأطفال إلا بعد انتهاء دورة كاملة لتجربتها على الكبار.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا

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