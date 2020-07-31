موقع روسي ينشر معلومات جديدة عن اللقاحات ضد "كوفيد – 19"

ظهرت صفحة تتضمن معلومات تفصيلية عن اللقاحات الروسية ضد "كوفيد – 19" على موقع "ستوب كورونا فيروس" الإلكتروني الروسي.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لشركة "الأفضليات القومية" الروسية.

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ونقل المكتب الصحفي عن مدير عام الشركة، صوفيا ماليافينا، قولها:" إن مهمتنا تنحصر في تقديم معلومات كافية وكاملة عن الأدوية واللقاحات التي أكدت فاعليتها وكذلك الجمع بين نتائج عمل كل من يشارك في البحث العلمي والتطبيق وبينهم العلماء والباحثون والوزارات والإدارات التي تخضع لها المعاهد والمراكز العلمية".

وقالت، صوفيا ماليافينا إن كل من يهمه الأمر يمكن أن يتلقى على الصفحة معلومات عن اللقاحات التي وضعها مركز"فيكتور" العلمي الحكومي للفيروسيات والتكنولوجيات البيولوجية التابع لهيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) ومركز "غامالي" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية التابع لوزارة الصحة الروسية. ويمكن أن تسلط الصفحة الضوء على مكونات اللقاحات ومراحل وضعها.

وقالت مدير عام الشركة إن المعلومات التي تتضمنها الصفحة المذكورة ستتجدد باستمرار.

المصدر: تاس