شذوذ يساعد على تطور السرطان

اكتشف علماء من اليابان وسنغافورة نموذجا جديدا لتطور سرطان المعدة، مرتبطا بفيروس إبشتاين-بار.

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ويفيد موقع EurekAlert، بأن الخبراء اكتشفوا أن الجينوم الفيروسي يغير "المظهر الطبيعي الجيني"، ما يساعد على تنشيط الجينات، التي يمكن أن تصبح جينات أورام بسبب الطفرات.

وقد أجرى الباحثون تحليلا شاملا ومفصلا لبنى جينومية ثلاثية الأبعاد في الخلايا البشرية، واكتشفوا في الجينوم مناطق نشطة بصورة غير طبيعية، كالتي يتميز بها فيروس إبشتاين-بار، لسرطان المعدة الإيجابي.

وقد اختبر الباحثون تأثير فيروس إبشتاين-بار في خلايا المعدة المزروعة في المختبر، واكتشفوا أنه أنه ينشط الجينات بصورة غير طبيعية و"خطرة".

واستنتجوا أن حوالي 10% من حالات تطور سرطان المعدة مرتبط بفيروس إبشتاين-بار. وأن نتائج هذه الدراسة قد تساعد على ابتكار طرق جديدة لعلاج السرطان.

المصدر: نوفوستي