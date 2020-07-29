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مادة غذائية شائعة تحسن عملية الهضم

الصحة

مادة غذائية شائعة تحسن عملية الهضم
Globallookpress G. Beuge/Arco Images GmbH
بطاطا جديدة مطبوخة بقشؤتها
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كشفت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض المستقيم والسرطان، عن أهمية إضافة البطاطا الفتية الطازجة، إلى النظام الغذائي. لأنها تحسن عملية هضم الطعام.

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وقالت الخبيرة، "يسألني المرضى دائما. هل يمكننا تناول البطاطا. وانا أقول يمكن ولكن هذا لا يعني تناولها أربع -خمس مرات في اليوم، وليس مساء، لأنه تحتوي على سعرات حرارية عالية. وعموما البطاطا مادة غذائية مفيدة".

واشارت الدكتورة، إلى أن البطاطا توفر للجسم عناصر الفلور والمغنيسيوم والصوديوم والحديد والزنك، وتقول "تحتوي قشرة البطاطا على نسبة عالية من فيتامين C، وكذلك الألياف الغذائية الضرورية لعملية الهضم، والبوتاسيوم الضروري لصحة القلب".

مادة غذائية شائعة تحسن عملية الهضم
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الجزء الأخضر يحتوي على سم السولانين

وتحذر الخبيرة في نفس الوقت، الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري خاصة، من تناول البطاطا الخضراء أو التي قسم منها أخضر اللون، لأن هذا يشير إلى وجود سم السولانين فيها .

وتقول، "أبسط وأفضل وصفة صحية لتحضير البطاطا، هي شويها بقشرتها على موقد، لأن هذا يحافظ على نسبة عالية من عناصرها المفيدة للصحة".

المصدر: نوفوستي

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