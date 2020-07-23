سوريا.. الوفيات لـ35 و23 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 584

كما أعلنت الوزارة وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات به إلى 35.

وذكرت الوزارة أيضا أن 9 من حالات الإصابات المسجلة تعافوا مايرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 174.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت اليوم إغلاق جميع صالات المناسبات (الأفراح والعزاء) بدءا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، وقالت إن ذلك يأتي في سياق الإجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا.

المصدر: وزارة الصحة السورية