ما هي سلبيات عدم ظهور أعراض "كوفيد-19"؟

أشار الدكتور دميتري يديليف، رئيس المشروع الوطني "صحة الأمة" إلى أن الفيروس التاجي خطير جدا، ليس فقط بسبب عواقبه، بل لأنه قد يصيب المتعافي منه ثانية.

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وذكر الدكتور في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، لقد اتضح أنه بعد مضي ثلاثة أشهر على شفاء الإنجليز والألمان الذي أصيبوا بالمرض، اختفت الأجسام المضادة للمرض عند ثلاثة أرباع المصابين به، ما لا يستبعد إصابتهم بالمرض مرة ثانية.

وقال "هذا يعني إمكانية إصابة الشخص المتعافي من كوفيد-19 مرة ثانية 4 مرات في السنة. وفي كل مرة يترك فيها المرض ندبات معينة في الرئتين والقلب والكلى والأمعاء. ونحن نعلم حاليا أن المرض يترك آثارا شديدة في الجهاز العصبي المركزي. لذلك فإن هذا المرض خطير جدا، لأنه لا يقتل بصورة فورية ، بل يسبب الإصابة بأمراض أخرى ما يعقد الحالة الصحية أكثر".

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ووفقا له، عدم ظهور أعراض المرض، هو أخطر أشكاله. وقال "لأن عدم ظهور الأعراض، دليل على أن منظومة المناعة لا تكافح الفيروس. وهذا يعني أن الفيروس ينشط وأصبح سيد الموقف. لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم وأعراضا أخرى تشير إلى وجود صراع بين منظومة المناعة والفيروس". وأضاف موضحا، "عند بقاء الفيروس في الجسم، ومنظومة المناعة لا تتعرف عليه، فإنه مع أي ضعف للجسم سيظهر مسببا مرضا خطيرا".

وأشار الدكتور، إلى أن الأطباء يكتشفون لدى المرضى الذين لا تظهر عندهم أعراض المرض تغيرات جدية في الرئتين والقلب، كالتي تلاحظ عند الإصابة بالنوع الشديد من "كوفيد-19". لذلك ينصح بإجراء الفحوص اللازمة والتلقيح ضد الإنفلونزا، لأنه قد يساعد بعض الشيء في مقاومة الفيروس التاجي.

المصدر: فيستي. رو