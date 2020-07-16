ضخ خلايا مناعية معينة في مرضى "كوفيد-19" قد يساعد في علاج الحالات الشديدة

أشار تقرير جديد إلى أن ضخ الخلايا التي تثبط الاستجابة المناعية للجسم قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من الحالات الشديدة لـ"كوفيد-19" على التعافي بسرعة أكبر.

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وقال الباحثون من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إن مريضين مصابين بحالة شديدة من"كوفيد-19" تم وضعهما على جهاز التنفس، تعافيا بشكل سريع عندما وقع ضخ الخلايا التائية التنظيمية، وهي خلايا تتحقق من الجهاز المناعي وتمنعه ​​من المبالغة في رد الفعل ضد تهديد معد.

وأوضح دوغلاس غلادستون، اختصاصي أمراض الدم في مركز جونز هوبكنز كيميل للسرطان في بالتيمور، أن بعض الأجهزة المناعية لدى المرضى تستجيب لـ"كوفيد-19" بشدة لدرجة أنها تنتهي بالالتهاب الرئوي وغيرها من المشاكل الصحية الناجمة عن الالتهاب الشديد.

وقال غلادستون: "الشيء الفريد قليلا بالنسبة لكوفيد-19 هو أن هذه الخلايا التي تثبط جهاز المناعة، وتسمى الخلايا التنظيمية التائية، تعاني من فيروس كورونا". وتابع: "إن استجابتهم المثبطة الطبيعية تتضاءل لأنهم يفتقرون إلى الخلايا التنظيمية التائية. فيكون الجهاز المناعي غير متوازن".

وأحد الطرق لمواجهة ذلك أن علاج الأشخاص قد يكون كامنا في الخلايا التنظيمية التائية الجديدة من مصدر آخر، حسب غلادستون وزملائه.

ولذلك، حصل الباحثون على جرعات من الخلايا التنظيمية التائية المستمدة من دم الحبل السري من قبل شركة للتكنولوجيا الحيوية تسمى Cellenkos، وحاولوا معالجة مريضي "كوفيد-19" بهذه الخلايا.

وكان المريض الأول يبلغ من العمر 69 عاما، حيث لابد من وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد أسبوع في المستشفى، بينما كان الثاني رجلا يبلغ من العمر 47 عاما واحتاج جهاز التنفس بعد يومين فقط من دخوله المستشفى.

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وقال غلادستون إن "آلة التنفس كانت تصل حدها الأقصى" للمرضى، وأشار إلى أن "نظامهم الالتهابي كان سريعا جدا لدرجة أنهم كانوا يتناولون أدوية لرفع ضغط الدم بشكل مصطنع".

وقام الأطباء بضخ الخلايا التنظيمية التائية (T reg cells) في المريضين عبر الوريد مرتين إلى ثلاث مرات، مع الفصل بأيام قليلة بين كل جرعة.

وأشار غلادستون: "اتضح أن علامات الالتهاب انخفضت بسرعة كبيرة بعد ضخ هذه الخلايا".

وتمكن المرضى من التوقف عن تناول الأدوية لرفع ضغط الدم في غضون يومين تقريبا، وخرج كلاهما من التنفس الصناعي في غضون أسابيع.

وقال غلادستون إن الخلايا عملت بشكل جيد لدرجة أن الباحثين يريدون الآن متابعة تجربة تضم 45 شخصا يتم علاج مجموعة منهم بجرعات الخلايا التنظيمية التائية ومجموعة أخرى بدواء وهمي.

ويمكن أن تؤدي النتيجة الإيجابية لهذه التجربة إلى تجربة أكبر تشمل المزيد من المستشفيات، أملا في الحصول على علاج يساعد المرضى على التعافي بسرعة، ما يقلل من وقت التعافي على المدى الطويل.

وتم نشر تقرير عن العلاج الجديد على الإنترنت في 6 يوليو في مجلة the Annals of Internal Medicine.

المصدر: medicalxpress