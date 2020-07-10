رجل من ماريلاند يقول إنه قد يكون أول شخص ينجح تطعيمه ضد "كوفيد-19"!

أكد رجل من ولاية ماريلاند أنه قد يكون من أول الأشخاص الذين تم تطعيمهم بنجاح ضد فيروس كورونا، بعد مشاركته في تجربة سجلت نتائج مبكرة واعدة في إنتاج الأجسام المضادة.

وكان ديفيد راش، طالب علم المناعة في الدراسات العليا، أول شخص يحقن بالمطعوم في جامعة ميريلاند في مايو، حيث تعمل شركة الأدوية الأمريكية Pfizer، وشركة BioNTech الألمانية معا في السباق العالمي لخلق لقاح ضد كورونا حسب Daily Mail.

Early indications from the COVID-19 vaccine trial at the @UofMaryland School of Medicine, are that the vaccine works. It seems to be stimulating the growth of antibodies in those vaccinated at rates equal to or higher than in those who’ve had the disease.https://t.co/8oPl21QG6G — ABC 7 News - WJLA (@ABC7News) July 8, 2020

A graduate student in Maryland believes that he may be the first person to be successfully vaccinated against the coronavirus. https://t.co/1Bbwbjprju — News 6 WKMG (@news6wkmg) July 8, 2020

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والآن، تظهر المؤشرات المبكرة أن اللقاح يعمل عن طريق تحفيز نمو الأجسام المضادة بمعدلات مساوية أو أعلى، لمن يعانون من المرض وفقا لـ WJLA.

وقال راش: "هناك عنصر من الراحة إذ يبدو أنه ينتج بالفعل نتائج وأن اللقاح ينتج أجساما مضادة".

وكشفت التقارير أن راش لا يمكن أن يكون على يقين من إعطائه اللقاح أو محلولا وهميا، ولكن بعد رد فعل طفيف إثر جرعته الثانية، فهو مقتنع بأنه أحد الأشخاص القلائل في العالم الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19"، فيما من المقرر اختبار راش في أكتوبر لتحديد ما إذا كان لديه مناعة ضد الفيروس.

وإذا نجحت التجربة، قالت شركة Pfizer إنها ستنتج 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام، وأكثر من مليار جرعة العام المقبل، حسبما أفادت تقارير WJLA.

المصدر: نيويورك بوست