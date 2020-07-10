 
مباشر

رجل من ماريلاند يقول إنه قد يكون أول شخص ينجح تطعيمه ضد "كوفيد-19"!

الصحة

رجل من ماريلاند يقول إنه قد يكون أول شخص ينجح تطعيمه ضد
Фото автора Amornthep Srina: Pexels
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oa6q

أكد رجل من ولاية ماريلاند أنه قد يكون من أول الأشخاص الذين تم تطعيمهم بنجاح ضد فيروس كورونا، بعد مشاركته في تجربة سجلت نتائج مبكرة واعدة في إنتاج الأجسام المضادة.

وكان ديفيد راش، طالب علم المناعة في الدراسات العليا، أول شخص يحقن بالمطعوم في جامعة ميريلاند في مايو، حيث تعمل شركة الأدوية الأمريكية Pfizer، وشركة BioNTech الألمانية معا في السباق العالمي لخلق لقاح ضد كورونا حسب Daily Mail.

إقرأ المزيد
دراسة حديثة تكشف ما قد يجعل أعراض
دراسة حديثة تكشف ما قد يجعل أعراض "كوفيد-19" أسوأ

والآن، تظهر المؤشرات المبكرة أن اللقاح يعمل عن طريق تحفيز نمو الأجسام المضادة بمعدلات مساوية أو أعلى، لمن يعانون من المرض وفقا لـ WJLA.

وقال راش: "هناك عنصر من الراحة إذ يبدو أنه ينتج بالفعل نتائج وأن اللقاح ينتج أجساما مضادة".

وكشفت التقارير أن راش لا يمكن أن يكون على يقين من إعطائه اللقاح أو محلولا وهميا، ولكن بعد رد فعل طفيف إثر جرعته الثانية، فهو مقتنع بأنه أحد الأشخاص القلائل في العالم الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19"، فيما من المقرر اختبار راش في أكتوبر لتحديد ما إذا كان لديه مناعة ضد الفيروس.

وإذا نجحت التجربة، قالت شركة Pfizer إنها ستنتج 100 مليون جرعة من اللقاح قبل نهاية العام، وأكثر من مليار جرعة العام المقبل، حسبما أفادت تقارير WJLA.

المصدر: نيويورك بوست

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا