بحث ياباني يثبت أن سبب الاكتئاب فيروسي

خلص علماء جامعة Jikei الطبية في اليابان إلى أن سبب الاكتئاب فيروسي، وأوضحوا كيف يؤثر هذا الفيروس في ظهور الكآبة وكيف يمكن اكتشافه في الدم.

وقال البروفيسور كادزوهيرو كوندو في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "توجد ثمانية أنواع من فيروس الهربس. ونحن درسنا النوع السادس من هربس الإنسان وهذا النوع موجود عند جميع الناس. وعادة يختفي هذا الفيروس في الدم، وعند الإجهاد أو التعب يتكاثر ويظهر حتى في اللعاب. ويحاول عبر الأنف التوغل في الدماغ ويصيب بصيلة الشم الموجودة بين الدماغ وتجويف الأنف، وبعدها يعود إلى حالته الاعتيادية".

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وأضاف كوندو، أنه بعد ذلك يبدأ الجين SITH-1 بإنتاج بروتين يسمى بروتين SITH-1 ويبدأ بتوجيه الكالسيوم إلى الخلايا، حيث تؤدي زيادته إلى موت الخلايا، فيما أثبتت التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية أن إدخال هذا الجين إلى بصيلة الشم يؤدي إلى تموّت خلاياها.

وتلعب هذه البصيلة دورا مهما في الدماغ، لأنها مرتبطة بالمزاج، ولذلك عند تموّت خلاياها، يؤثر ذلك في العواطف.

وعلى سبيل المثال، فإن استمرار الإجهاد يؤثر في الدماغ ويصبح سببا في الاكتئاب ويعود السبب في هذا إلى بروتين SITH-1 الذي يتولد في هذه الحالات، ليقتل خلايا البصيلة الشمية.

واتضح للخبراء أن هذا البروتين عند الإنسان، يزيد خطر ظهور الاكتاب 12 مرة، فيما اكتشف الباحثون وجود هذا البروتين عند 80% من الناس.

وقال كوندو بهذا الصدد: "عند اكتشاف أجسام مضادة في الدم لبروتين SITH-1 وبروتين CAML، يشير ذلك إلى أن البروتين الأول موجود في بصيلة الشم واتحد مع البروتين الثاني، ويوجهان الكالسيوم إلى الخلايا" وهذا يعني أن تحليل الدم سيشير عند اكتشاف هذه الأجسام المضادة، إلى أن صاحب التحليل سيعاني من الاكتاب أو يعاني منه فعلا.

يذكر أن الاكتئاب في السابق لم يكن يعتبر مرضا، فيما الآن وبعد أن أثبت العلماء أن سببه هو النوع السادس من فيروس الهربس، سيتاح مستقبلا كشف آلية الاكتئاب، وابتكار أدوية لعلاجه.

المصدر: نوفوستي