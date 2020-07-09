الأطباء الإيطاليون ينجحون في فصل توأمين سياميين لطفلتين موصولتين عند مستوى الجمجمة

أجرى الأطباء الإيطاليون من مستشفى Bambino Gesù للأطفال في الفاتيكان عملية جراحية نادرة لفصل طفلتين توأمين سياميين مرتبطتين عند مستوى الجمجمة من جمهورية إفريقيا الوسطى.

وجاء في بيان أصدره المستشفى:" إنها الحالة الأولى في إيطاليا والوحيدة في العالم على الأرجح، لعملية ناجحة لتوأمين يتشاركان الجمجمة الخلفية بالكامل، وهي من الأشكال النادرة والمعقدة جدا لالتصاق الجمجمة والدماغ".

واستغرقت التحضيرات لفصل الشقيقتين، إرفينا وبريفينا، فترة تزيد عن عام واحد، ثم أجريت بدءا من مايو عام 2019 ثلاث عمليات جراحبة تتوجت العملية الجراحية الأخيرة التي أجريت في يونيو الماضي بنجاح تام".

وشارك في العملية الجراحية الأخيرة 30 أخصائيا بين أطباء وممرضين.

واحتفلت الشقيقتان التوأمان قبل حوالي عشرة أيام بعيد ميلادهما الثاني بحضور والدتهما التي بقيت مع ابنتيها منذ وصولهما إلى إيطاليا في سبتمبر 2018 في إطار النشاطات الإنسانية الدولية للمستشفى وذلك بعد أن كشفت رئيسة مستشفى Bambino Gesù ، ماريلا إينوك، التوأمين المولودين حديثا في مستشفى عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى.

وعلى الرغم من وجود صفات مشتركة فإن طبعي الشقيقتين التوأمين يختلفان بالفعل. وعلى سبيل المثال فإن بريفينا تتميز بنشاط. أما إرفينا فتتميز بجدية وميل إلى التأني والرصد.

وشكرت والدة الطفلتين موظفي مستشفى الفاتيكان وأعربت عن الأمل في أن يشارك البابا فرانسيس في طقوس معمودية طفلتيها.

المصدر: نوفوستي