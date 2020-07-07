4 مشكلات معوية قد تدل على خطر الإصابة بنوبة قلبية

تعد النوبة القلبية حالة طوارئ طبية خطيرة ينبغي الحذر منها من خلال التعرف على الإنذارات المبكرة، التي قد تكون منقذة للأرواح.

وتحدث النوبات القلبية عندما يصبح الشريان الذي يزود القلب بالدم والأكسجين، مسدودا، عادة بجلطة دموية. وهناك عدد من العلامات التي يطلقها الجسم تحذيرا من أن أمرا ما ليس على ما يرام.

ويمكن أن يشير ألم المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي الأخرى، إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وعادة، تحدث هذه الأعراض المعدية المعوية لأن القلب يواجه صعوبة في ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

ويمكن أن تشمل بعض مشاكل الجهاز الهضمي: القيء والغثيان وانتفاخ المعدة أو آلام البطن.

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وفي دراسة مع مجلة New England الطبية، تم التحقيق في أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بأمراض القلب.

ولاحظت الدراسة: "يستشير العديد من الأشخاص المصابين بأمراض القلب أولا طبيب الجهاز الهضمي بسبب أعراض عسر الهضم. وقد تنشأ أعراض الجهاز الهضمي من تشوهات خلقية في الجهاز القلبي الوعائي. وقد يكون الغثيان والقيء لدى مريض مسن العلامة الوحيدة على تجلط الشريان التاجي من النوع الصامت".

ويمكن أن تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، التي تشير إلى وجود مضاعفات في القلب، الانتفاخ البطني.

- كيف تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية

من أكبر العقبات التي يجب التغلب عليها في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، هو البقاء في وزن صحي.

ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر إصابة الشخص بأمراض القلب، لأن زيادة الوزن غالبا ما ترتبط بعوامل خطر أخرى تتعلق بأمراض القلب.

ويساهم الحفاظ على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية تحت السيطرة، في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.

المصدر: إكسبريس