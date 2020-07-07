وسائل شعبية شائعة لعلاج الجسأة

أعلنت الدكتورة استريد أوفيان،خطر نشوء الجسأة (المسمار)، يزداد في الصيف، وكشفت عن أفضل الوسائل لعلاجها.



وتشير الدكتورة إلى أن "النقطة المهمة جدا هي النظافة اليومية: يجب غسل القدمين 2-3 مرات في اليوم وعدم ارتداء أحذية دافئة وضيقة، لأنها المسبب الأول لنشوء الجسأة (المسمار- التغلظ الجلدي)".

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وتشير الدكتورة إلى وجود خيارات مختلفة لعلاج الجسأة منها الأدوية التي تباع في الصيدليات، ومنها ما هو شائع بين الناس، وتقول "يمكن قبل النوم وضع طبقة كثيفة من الكريم على الجسأة وبعدها ارتداء جوارب السلوفان المفرغة. أو وضع قطعة طماطم مدة 15 دقيقة على الجسأة مباشرة، حيث أن حموضة الطماطم تقتل البكتيريا وتمتص السائل الموجود تحت الجسأة، ما يساعد على سرعة الشفاء. وهناك خيار آخر، بطاطا طازجة نيئة، حيث يساعد النشاء على تدمير الفطريات، ويلين الجلد ويعمل على تجديد الخلايا".

وتضيف، إذا أهملت الجسأة، فقد تتحول إلى مرض جلدي. وتقول، "إذا كان الشخص يشعر بالألم من الحذاء ولا يولي أي اهتمام لذلك، فسوف يصبح الجلد خشنا ويفقد مرونته وحيويته. ويضطر الشخص إلى مراجعة الطبيب وعلاج المرض الجلدي".

المصدر: نوفوستي