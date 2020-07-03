"ريمديسيفير" يحصل على الضوء الأخضر كأول علاج من كوفيد-19 معتمد أوروبيا

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة على استخدام عقار "ريمديسيفير" (Remdesivir) لعلاج الحالات المستعصية إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس في بيان صحفي: "لن ندخر أي جهد لضمان علاج أو لقاح فعال ضد الفيروس".

وتأتي موافقة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على استخدام هذا العقار كخطوة أخيرة لأول علاج معتمد في أوروبا للتصدي للجائحة.

وجاء القرار إثر توصية الأسبوع الماضي من وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" باستخدام العقار لعلاج مرضى كوفيد-19، للذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما ويعانون من التهابات رئوية وبحاجة للأكسجين.

وفي وقت سابق اعتمد عدد من الدول منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومصر "ريميدسيفير" علاجا لكوفيد-19.

المصدر: وكالة "آكي"