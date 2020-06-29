وزارة الصحة السورية.. 13 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 269.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة هي لأشخاص مخالطين للمصابين.

وكانت الوزارة أعلنت منذ ثلاثة أيام تسجيل 18 إصابة بالفيروس لأشخاص مخالطين، إضافة إلى حالة وفاة، وفي اليوم التالي أعلنت عن حالة وفاة أخرى لرجل سبعيني تم تسجيلها لأول مرة في مدينة حلب.

وتشير الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بالفيروس في سوريا حتى الآن إلى تسجيل 269 بينها 102 شفاء، و9 حالات وفاة.

أسامة يونس

المصدر: RT