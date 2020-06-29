أربع عادات يجب التخلي عنها فورا لتعزيز متوسط العمر المتوقع

إن العيش حياة أطول وأكثر صحة هو ما نحلم به جميعا. ويدرك الكثيرون جيدا العادات الصحية التي يجب أن نلتزم بها لتحقيق ذلك، والعادات التي ينبغي التخلي عنها

وعندما يتعلق الأمر بزيادة متوسط ​​العمر المتوقع، فهناك عادات محددة يحتاج المرء إلى تقليلها أو حتى التوقف عنها، لضمان حياة صحية وبالتالي زيادة معدل العمر المتوقع.

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ووجدت دراسة حديثة أن أربع عادات يمكن أن تزيد من خطر الوفاة المبكرة، وفي الواقع، تزيد من شيخوخة الشخص لنحو 12 عاما.

ولحسن الحظ، يمكن للشخص أن يفعل شيئا لتصحيح هذه السلوكيات غير الصحية، حيث ينصح خبراء الصحة بأن إيقاف هذه العادات الأربع سيعزز متوسط ​​العمر المتوقع بشكل كبير.

-التدخين:

من المعروف أن تدخين السجائر يقلل من متوسط ​​العمر المتوقع للشخص. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): "يتسبب تدخين السجائر في الوفاة المبكرة حيث يكون متوسط العمر المتوقع للمدخنين أقصر بعشر سنوات على الأقل من غير المدخنين".

وأضافت: "أن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنحو 90%".

-عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات:

تساهم الفاكهة والخضروات في مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة والمكونات الغذائية الأخرى مثل المواد الكيميائية النباتية والألياف.

وعلى الرغم من أن الشخص يمكنه استبدال بعضها بمكملات غذائية ، إلا أنه لا يمكن لأي مكمل غذائي أن يحل محل جميع المركبات الموجودة في الفواكه والخضروات، ولا يمكنه محاكاة التفاعلات الغذائية المحتملة الموجودة في تلك الأطعمة التي قد تساهم في آثارها الصحية.

ويمكن أن يؤدي عدم تضمين الفاكهة والخضروات في النظام الغذائي للمرء إلى عواقب صحية كبيرة ويعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

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-استهلاك الكثير من الملح:

وجدت دراسة أن النساء في ناغانو في اليابان، عشن في المتوسط ​​87.2 عاما والرجال 80.9 عاما، وفقا لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية. وهذا هو واحد من أعلى معدلات العمر المتوقع في العالم.

وفي الثمانينيات، كانت هذه المنطقة لديها أعلى معدل للسكتات الدماغية في اليابان، ولكن ما غيّر هذه الإحصائيات هو أكبر تغيير غذائي بتقليل تناول الملح بمقدار 15.1غ يوميا إلى9غ يوميا.

ويمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الصوديوم في النظام الغذائي للمرء إلى مشاكل صحية كبيرة ويعرض الشخص لخطر أعلى من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وينصح بقراءة ملصقات الطعام بعناية لمحتوى الملح.

-الإفراط في استهلاك الكحول:

تكشف الدراسات الحديثة أن استهلاك البريطانيين للكحول قد زاد بشكل ملحوظ منذ الإغلاق وهذا يمكن أن يخلق تأثيرات وخيمة على جسم المرء.

إن شرب كميات كبيرة من الكحول سيؤثر بشكل كبير على أعضاء الجسم وقد يتسبب في تلف بعض الأعضاء.

وتشمل الأعضاء المعروفة بتلفها بسبب سوء استخدام الكحول: الدماغ والجهاز العصبي والقلب والكبد والبنكرياس.

ومن خلال تقييد كمية الكحول المستهلكة أو التوقف عن هذه العادة نهائيا، تُلاحظ زيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

المصدر: إكسبرس