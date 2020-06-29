 
مباشر

ما العلاقة بين اللحم المشوي والسرطان؟

الصحة

ما العلاقة بين اللحم المشوي والسرطان؟
Globallookpress imagebroker/Ariane Lohmar
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o789

أعلنت الدكتورة مارينا ماكيشا، أخصائية التغذية الروسية، أن عدم الإفراط بتناول اللحوم المشوية، وخاصة غير الدهنية منها، لن يلحق بالجسم أي ضرر.


ووفقا لها، يجب ألا تزيد كمية اللحم المشوي التي يتناولها الشخص عن 200-250 غراما في الأسبوع. لأنه عند تناول اللحم المشوي أكثر من ذلك، قد يشكل خطرا على الصحة.

إقرأ المزيد
علاقة
علاقة "خطرة" تربط اللحوم بالأورام السرطانية

وأضافت موضحة، يؤدي تحضير اللحم المشوي على نار مكشوفة، إلى التصاق السخام، الذي يعتبر مادة مسرطنة، بقطع اللحم، ما يساعد على الإصابة بالسرطان.

وتقول الخبيرة، "إذا كان اللحم المشوي دهنيا، فإن مواد دهنية متحولة، تنتج عن احتراق الدهون، التي تؤثر سلبا في الكبد. وعند تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن تسبب تطور السرطان".

وتشير الخبيرة إلى أنه ، يجب عدم السماح بتكون قشرة على قطع اللحم المشوي، لأنه في هذه الحالة "تجري عملية الغلكزة (الارتباط بالغليكوزيل) glycation. وهذا المركب يسرع عملية الشيخوخة. كما يمكن أن يسبب تكون الجذور الحرة في الجسم، وهذه من عوامل تطور السرطان".

وتضيف، كما أن دخول كمية كبيرة من مركبات الفينول إلى الجسم التي تتشكل خلال عملية الاحتراق، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا