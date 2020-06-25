ابتكار واعد قد "ينقذ" حياة الرجال الجنسية!

زعم خبراء أن حقن البخار في البروستات لدى الرجل يمكن أن يساعد آلاف الرجال على استعادة حياتهم الجنسية.

ويمكن أن يواجه الرجال الذين يعانون من تضخم البروستات، انخفاضا في الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب. وتوصي إرشادات جديدة من المعهد الوطني للصحة وتميز الرعاية (NICE) بعلاج جديد يسمى Rezum.

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ويقول فريق البحث إنها عملية تنطوي على حقن البخار في البروستات، ما سيدمر أنسجة البروستات الزائدة.

وتتضمن العلاجات الحالية لتضخم البروستات، الحرارة التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية كبيرة، بينما وجدت أدلة من اللجنة الاستشارية للتكنولوجيا الطبية في NICE، أن استخدام إجراء Rezum يخفف من أعراض المسالك البولية، الناتجة عن تضخم البروستات.

ووجدت أيضا أن العلاج ساعد على تحسين جودة الحياة، وكذلك تقليل خطر الخلل الوظيفي الجنسي.

وقال ميندرت بويسن، نائب الرئيس التنفيذي ومدير مركز تقييم تكنولوجيا الصحة: ​​"يمكن لهذه التقنية أن تحدث فرقا حقيقيا في حياة الرجال. حللت لجنتنا الأدلة، وتعتقد أن هذا الإجراء السريع لمدة 20 دقيقة تحت التخدير العام أو الموضعي، سيخفف من أعراض تضخم البروستات، وهو أمر يعاني منه العديد من الرجال في صمت. وحقيقة أن Rezum من غير المحتمل أن تضر الأنسجة المحيطة والأعصاب، بمعنى أن لديها خطر منخفض يتعلق بإحداث خلل وظيفي جنسي".

وكُشف عن العلاج الجديد لأول مرة في فبراير. وقال البروفيسور هاشم أحمد، الذي ابتكره: "أردت إزالة بعض الضرر الذي نتسبب فيه بالعلاج. إنه أقل عدوانية وله آثار جانبية أقل".

المصدر: ذي صن