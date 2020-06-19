كيف تتخلص من دهون البطن خلال أسبوعين فقط؟

أدى الإغلاق المتبع في جميع أنحاء العالم إلى اضطراب في أنماط الحياة بالتوقف عن ممارسة الرياضة وزيادة الأطعمة غير الصحية.

واكتسب الكثيرون جراء ذلك وزنا زائدا بسبب وجودهم في المنزل أكثر، ويمكن أن يساعد تضمين بعض الأطعمة في النظام الغذائي في التخلص من دهون البطن المزعجة.

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وتُعد دهون البطن، والمعروفة أيضا باسم الدهون الحشوية، واحدة من أصعب الأماكن للتخلص من الدهون الزائدة، وذلك لأن الخلايا الدهنية تكون أكثر كثافة، ما يعني أنها أكثر صعوبة في فقدانها وتتطلب الكثير من التغييرات في النظام الغذائي وكذلك ممارسة الرياضة.

ويعرف معظم الناس أنه لفقدان الوزن يجب أن يكون نظامك الغذائي منخفض السعرات الحرارية. وهذا يعني استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم. وزيادة التمثيل الغذائي وتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ليست سوى بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في التخلص من دهون البطن، بينها:

-الأطعمة الغنية بالألياف:

يمكن أن يكون تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل المكسرات والفاصوليا والفواكه والخضروات مفيدا عند البحث عن حرق دهون البطن.

وستساعدك هذه الأنواع من الأطعمة على إنقاص الوزن لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. وهذا يعني أنك ستكون أقل ميلا للحصول على الوجبات الخفيفة طوال اليوم، وبالتالي ضمان بقاء نظامك الغذائي في حالة نقص في السعرات الحرارية.

والفاكهة، بما في ذلك الأفوكادو، غنية بالألياف القابلة للذوبان، ما يعني أنها يجب أن تبقيك ممتلئا لفترة طويلة من الزمن.

ويحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن.

-زيادة النشاط:

تعد ممارسة الرياضة جزءا أساسيا في رحلة فقدان الوزن حيث يمكن أن تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية بالإضافة إلى مساعدة جسمك على الاسترخاء.

ولا يجب أن تكون التمرينات الرياضية مكثفة وحتى المشي السريع لمدة 30 دقيقة يمكن أن يكون كافيا للمساعدة في تقليل الدهون غير المرغوب فيها حول البطن.

ويمكن أن يكون له أيضا تأثير إيجابي على التمثيل الغذائي الخاص بك وكذلك مفيد لحرق الدهون في جميع أنحاء الجسم.

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ونظرا لأن القاعات الرياضية مغلقة منذ عدة أشهر، يمكن أن يساعد المشي أو ركوب الدراجات على التخلص من الكيلوغرامات الإضافية.

-الشاي الأخضر:

يقال إن الشاي الأخضر هو واحد من أكثر المشروبات الصحية للجسم. ويمكن أن يساعد محتواه العالي من مضادات الأكسدة على تقليل الدهون الحشوية وكل ما تحتاجه هو شرب كوب إلى كوبين في اليوم.

ويمكن أن يساعدك أيضا على زيادة حرق الدهون أثناء التمرين. وذلك لأن المركبات المضادة للأكسدة تساعد في الاستمرار في حرق السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة، ما يمكّن من حرق سعرات حرارية أكثر مما تفعل عادة أثناء التمرين.

ويقترح العديد من الخبراء شرب الشاي الأخضر قبل التمرين، بينما يوصي آخرون بشربه كأول شيء في الصباح لبدء عملية التمثيل الغذائي.

وتزيد المركبات الموجودة في المشروب الصحي من مستويات الهرمونات التي تخبر الخلايا الدهنية بتكسير الدهون. ويؤدي ذلك إلى إطلاق الدهون في مجرى الدم وإتاحتها كطاقة.

ولذلك لن تحرق المزيد من الدهون فحسب، بل سيكون لديك المزيد من الطاقة لاستخدامها على مدار اليوم.

-تجنب الأطعمة السكرية:

الكثير من الأطعمة والمشروبات السكرية يمكن أن يؤدي إلى تخزين الدهون الزائدة، وذلك لأن مستويات الأنسولين في الجسم تعمل بجد لإبقاء الجلوكوز الزائد خارج مجرى الدم.

وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة بين تناول الكثير من السكر والدهون الزائدة في البطن.

وتشمل الأطعمة الغنية بالسكر مشروبات مثل المشروبات الغازية، وأطعمة مثل الأطعمة المعالجة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية والحلويات.

وقد يكون الإقلاع عن هذه الأطعمة أمرا صعبا حيث تشير مؤسسة Healthline إلى أن السكر يمكن أن يسبب الإدمان. وذلك لأن تناول السكر يطلق المواد الأفيونية والدوبامين في الجسم، والتي تلعب العديد من الأدوار المهمة في الدماغ والجسم.

المصدر: إكسبرس