كيف يمكن التمييز بين الطبيب الجيد والسيء؟

حدد الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، في نصيحة نشرها على Instagram، كيفية التمييز بين الطبيب السيء والطبيب الجيد.

ووفقا له، يمكن تحديد مدى المستوى المهني ومدى احتراف الطبيب، من خلال استخدامه للمصطلحات الطبية وكذلك الكلمات المعتادة خلال الحديث عن المرض.

وأشار مياسنيكوف، إلى أنه "عند التواصل مع شخص ما، فإننا غالبا ما نقوم بتشكيل الانطباع عنه من خلال استخدامه، لبعض الكلمات الرئيسية". الطبيب المحترف يستخدم التعابير اللاتينية فيما يستخدم الطبيب الجاهل، التعابير الشائعة بين العامة.

ونوه بأنه يجدر التشكيك في كفاءة الطبيب، إذا رد جميع مشاكل المريض إلى وجود الطفيليات، ووصف له استخدام المضادات الحيوية على الفور، لعلاج أعراض مثل الحمى (ولكن أقل من درجة حرارة 38 مئوية) والعطس والقشعريرة وأوجاع الجسم. يمكنك أيضا التحدث عن مؤهلاته المتدنية إذا أصر على ضرورة الاستخدام الإلزامي "للبكتيريا المفيدة".

ووفقا لألكسندر مياسنيكوف، فإن الطبيب الجيد لن يعالج ارتفاع ضغط الدم، عن طريق الحقن العضلي أو حقن السيروم بالقطارة، ولن يصف أدوية مهدئة للألم من مجموعة الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، للمرضى المسنين المصابين بأمراض القلب.

المصدر: .mk.ru