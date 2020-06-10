هل يجب تلقيح مرضى السرطان بعقار "كوفيد-19"؟

أعلن البروفيسور نيقولاي جوكوف، أخصائي الأورام، أن فائدة تلقيح مرضى السرطان بلقاح مضاد لـ "كوفيد-19" أكبر بكثير من المضاعفات التي قد يسببها.

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وأشار الأخصائي، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى ضرورة تلقيح مرضى السرطان باللقاح المضاد لـ "كوفيد-19" حال ظهوره، وقال، "لأي تلاعب طبي إيجابيات وسلبيات، وعندما تتفوق الإيجابيات على السلبيات يصبح قابلا للاستخدام.

وبالنسبة لـ "كوفيد-19"، فإن اللقاح المضاد له لن يكون أكثر سمية من اللقاحات الموجودة حاليا، وأن فرصة حدوث مضاعفات تكون أقل بكثير من خطر الوفاة بسببه".

وأضاف، بأن جميع الأشخاص المصابين بأمراض السرطان هم ضمن مجموعة الخطر، لذلك يجب أن تكون هذه الفئة في طليعة المجموعات التي ستلقح ضد "كوفيد-19".

وقال موضحا، عموما يجري تلقيح مرضى السرطان كالآخرين، باستثناء حالات معينة ونادرة. لأن معظم اللقاحات هي أدوية آمنة، ولا تشكل خطورة على الصحة، وقد يكون لبعضها حد أدنى من المضاعفات، "هناك حالات خاصة. مثل المرضى الذين خضعوا لعملية زرع نخاع العظم ، حيث في هذه الحالة يجب تقييم الخطر فعلا".

المصدر: نوفوستي