اكتشاف طريقة لعلاج أخطر أنواع السرطان

اكتشف علماء جامعة سينسيناتي الأمريكية طريقة جديدة لعلاج أحد أخطر أنواع السرطان، مبنية على أساس استخدام العلاج المركب.

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ويفيد موقع MedicalXpress، بأنه اتضح للباحثين، أن استخدام المركب العلاجي SapC-DOPS له فائدة علاجية كبيرة في توصيل المواد الكيميائية التي تستهدف خلايا السرطان في البنكرياس.

والمركب SapC-DOPS هو عبارة عن حويصلة اصطناعية مصنوعة من مكونات مجهرية للخلية.

وكان الباحثون قد اكتشفوا في وقت سابق مؤشرا حيويا خاصا بسرطان البنكرياس (فوسفاتيديل سيرين) الذي يستخدم في الوقت الحاضر في العلاج الكيميائي المستهدف. واتضح لهم أن طريقة توصيله قادرة على تحسين فعالية الأدوية، لأن الحويصلات يمكن أن تؤثر انتقائيا في الأنسجة المصابة التي فيها المؤشر الحيوي.

وتجدر الإشارة، إلى أن سرطان البنكرياس يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الوفيات الخاصة بأمراض السرطان، وأقل من 6% من المرضى يبقون على قيد الحياة مدة خمس سنوات.

المصدر:وكالات