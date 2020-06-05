ما خطورة تورم الجفون؟

حذر طبيب عيون، من أن وذمة الجفون قد تكون علامة تدل على إصابة الشخص بأمراض مختلفة.

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وقال الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون موضحا، "قد تظهر الوذمة عند أشخاص أصحاء، وقد تظهر بسبب أمراض معينة". ووفقا له، قد تظهر وذمة الجفون لدى الأشخاص الأصحاء، بسبب النظام الغذائي المعتمد، أو الجوع، أو الارهاق البصري أو الإجهاد أو الأمراض المزمنة وحتى نتيجة تناول كمية كبيرة من الأملاح.

وأشار الطبيب، إلى أنه "في بعض الحالات قد تكون الوذمة من أعراض أمراض خطيرة. أي إذا كان الشخص يلاحظ تورم جفونه بصورة مستمرة، فإن هذا قد يشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. وكقاعدة تشمل هذه الجفن السفلي. وقد تكون إشارة لأمراض الكلى، هذا التورم يرافقه اصفرار لا يزول بعد يوم أو أكثر".

وأضاف، وقد تكون وذمة الجفون إشارة إلى وجود مشكلات في منظومة الغدد الصماء، واضطراب عمل الغدة الدرقية و أمراض القنوات الدمعية.

وقال، "إذا كانت هناك مشكلة في القنوات الدمعية والتهاب المثانة والتهابات أخرى، فجميعها تسبب تورم الجفون. وفي هذه الحالة يجب مراجعة أخصائي طب العيون".

وأضاف، إذا لم يكن الشخص يعاني من هذه المشكلات والأمراض، فيكفي لإزالة التورم الاهتمام بنوع الطعام والنوم ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا وشرب لترين من الماء في اليوم.

المصدر: نوفوستي