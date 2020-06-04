الرقابة الروسية: العلماء الروس يعدّون أنواعا من اللقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت رئيسة إدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية، آنا بوبوفا، أنه لايوجد نوع واحد من اللقاح ضد فيروس كورونا يناسب الجميع.

وأوضحت أن الخبراء الروس بصدد إعداد أكثر من نوع واحد من اللقاح لمختلف فئات سكان روسيا.

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صرحت بذلك على هامش منتدى أونلاين "فالداي" الذي يعقد حاليا في روسيا بمشاركة السياسيين والمحللين والخبراء في كافة المجالات.

وقالت:"سنطلق بضعة أنواع من اللقاح ليتشكل لدينا طيف واسع من اللقاحات تستخدم كل فئة من سكان روسيا ما يناسبها".

وأشارت، بوبوفا إلى أن من المبكر تحديد موعد ظهور لقاح جديد ضد فيروس كورونا كيلا يخيب التوقيت المعين آمال من ينتظرونه بفارغ الصبر.

هذا وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا بدأت في روسيا حيث رشحت وزارة الدفاع الروسية 50 عسكريا متطوعا، بمن فيهم النساء والأطباء للمشاركة في اختبار اللقاح.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا