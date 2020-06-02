أكاديمي روسي: كبار السن من الرجال أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفيروس التاجي

صرّح غينادي سوخيخ، عضو أكاديمية العلوم الروسية ومدير مركز أمراض النساء والولادة، أن الرجال المسنين والضيوف من إفريقيا أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالفيروس التاجي في روسيا.

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وقال الأكاديمي الروسي خلال مؤتمر حول التقنيات الجديدة في علاج أمراض النساء: "هذا الوقت القصير أظهر أننا لسنا أفضل قسم من البشرية، وذلك لأن الذكور أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، خاصة في مرحلة الشيخوخة بعبئها الجسدي، ناهيك عن ذوي الأصول الإفريقية. ومن خلال تجربتنا الخاصة، نرى أن أبناء وسط إفريقيا الذين يعملون في روسيا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض".

ولفت الاختصاصي إلى أن شدة العدوى مرتبطة بمستوى الحمل الفيروسي الذي تعرض له الجسم سابقا، وبمدى "تدرب جهاز المناعة الفطرية"، وبمدى تأثير لقاح السل واللقاحات الأخرى التي حصل عليها الشخص.

وأشار إلى أن إمكانية الإصابة يزيد مخاطرها التدخين، وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، وبالنسبة للمرضى فوق الستين، يجدر التفكير في تعويض الفاقد من هذا الهرمون.

المصدر: إنترفاكس