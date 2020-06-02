العلماء في قطاع الطاقة الذرية الروسية يقترحون سبيلا جديدا لعلاج فيروس كورونا

يقترح الخبراء في شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية ومعهد "ليبونسكي" للفيزياء والطاقة سبيلا جديدا لعلاج "كوفيد – 19".

والمقصود بالأمر هو تكنولوجيا تعقيم رئتي الإنسان بواسطة الموجات فوق البنفسجية.

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أعلن ذلك مدير معهد الفيزياء والطاقة، أندريه غوفيردلوفسكي، في حديث أدلى به لصحيفة "سترانا روس آتوم" حيث قال إن قسم الفيزياء والكيمياء في معهده يعمل على وضع أسلوب جديد خاص بمكافحة الفيروسات، بما فيها فيروس كورونا. وأوضح قائلا:" نسمي هذا الأسلوب "الغاز المضيء".

ونقلت الصحيفة عن، أندريه غوفيردلوفسكي، قوله:"لم يستطع أحد حتى الآن تعقيم الإنسان من داخله، باستخدام الموجات فوق البنفسجية، إلا أننا نجحنا في اختراع تكنولوجيا تستطيع اختيار جزئيات ومكونات الغاز، التي تبقى نشيطة في جسم الإنسان بعد الاستنشاق، وتستمر في إرسال الموجات فوق البنفسجية إلى رئتيه مباشرة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا