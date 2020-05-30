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دراسة تزعم أن تناول مزيج "الحمضيات والزيتون" يقدم فائدة صحية كبيرة!

الصحة

دراسة تزعم أن تناول مزيج
Фото автора Mareefe: Pexels
صورة تعبيرية
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زعمت دراسة أن تناول مزيج من البرتقال والزيتون يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في صحة القلب.

ويقول الباحثون إنه في غضون أسابيع فقط، يمكن أن يؤدي مزيج الحمضيات والزيتون إلى انخفاض مستويات الكوليسترول، وكذلك تقليل فرصة الالتهاب.

وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعة "كاتوليكا سان أنطونيو دي مورسيا"، في إسبانيا، 96 متطوعا صحيا.

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وتم تعيين كل مشارك بشكل عشوائي لاستهلاك إما كبسولتين من دواء وهمي، أو كبسولتين "Citroven" (نحو 500 ملغ) كل يوم لمدة 8 أسابيع.

وتحتوي كبسولات "Citroven" على مزيج من مستخلصات الحمضيات والجريب فروت والبرتقال المر وأوراق الزيتون.

واكتشف الباحثون أن المجموعة التي تتناول كبسولات "Citroven" شهدت انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الكلية.

وتبين أيضا أن هناك انخفاضا "ملحوظا" في البروتين الدهني المؤكسد منخفض الكثافة (LDL)، وهو نوع ضار محتمل من الكوليسترول الذي يتم إنتاجه في الجسم.

وكتب الباحثون: "تظهر هذه الدراسة أن المكملات بمزيج من مستخلصين من الحمضيات والجريب فروت والبرتقال المر وأوراق الزيتون، خلال 8 أسابيع، تقلل من ضغط الدم وتحسن الحالة الالتهابية المضادة للأكسدة".

المصدر: ذي صن

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