علامة تحذيرية في لون البول قد تدل على إصابة الرجال بسرطان خطير

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض سرطان البروستات خلال مراحله المبكرة، ولكن التبول أكثر من المعتاد مع شعور بالحرقة أثناء ذلك، ومواجهة خلل في الانتصاب، قد يشير إلى الإصابة الخطيرة.

وليس من السهل دائما معرفة ما إذا كان الفرد معرضا لخطر الإصابة بسرطان البروستات، حيث تميل الأعراض إلى التطور ببطء شديد على مدار فترة زمنية طويلة.

ولكن، أحد أكثر العلامات التحذيرية شيوعا لسرطان البروستات، هو العثور على الدم في البول، مع تغييرات أكثر دقة في لون البول.

وحذرت عيادة Mayo Clinic بالقول، إذا كان هناك دما في البول، فقد ينتج عنه لون وردي. ويمكن أن يكون البول الأحمر ناتجا عن بيلة دموية (الاسم العلمي لاكتشاف الدم في البول).

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ومن غير المحتمل أن يكون النزيف مؤلما، ولكن يجب أن يتبعه دائما مراجعة الأطباء.

وقالت Mayo Clinic: "في حين أن السبب في كثير من الحالات غير ضار، يمكن أن يشير الدم في البول إلى اضطراب خطير. البيلة الدموية الإجمالية تنتج بولا ورديا أو أحمر أو بلون الكولا، بسبب وجود خلايا الدم الحمراء. ولا يتطلب الأمر سوى القليل من الدم لإنتاج البول الأحمر، وعادة ما لا يكون النزيف مؤلما. ويبدو البول الدامي مختلفا، ولكن قد لا تتمكن من معرفة الفرق. من الأفضل أن ترى طبيبك في أي وقت ترى فيه البول ذا اللون الأحمر".

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان البروستات، العثور على الدم في السائل المنوي وإفراز المزيد من البول - خاصة أثناء الليل.

وقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالحالة هذه، إذا كان عمرك يزيد عن 50 عاما، أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستات. وقد تزيد السمنة من فرص إصابتك بالمرض، في حين أن هناك بعض الأدلة على أن النظام الغذائي الغني بالكالسيوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة.

المصدر: إكسبريس