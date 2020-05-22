قنفذ البحر لتأهيل المتعافين من "كوفيد-19"

اقترح مدير مختبر علم الطحالب في معهد بيولوجيا البحار بمدينة مورمانسك، استخدام العقاقير التي أساسها من بيوض قنافذ البحر والطحالب والنباتات البحرية لتأهيل المتعافين من "كوفيد -19".



وقال غريغوري فوسكوبوينيكوف، مدير مختبر علم الطحالب في معهد بيولوجيا البحار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يركز العلماء والأطباء حاليا، على تشخيص وعلاج "كوفيد-19". ولكن على خلفية الانخفاض التدريجي لعدد المصابين، يصبح من الضروري الاهتمام في إعادة تأهيل المتعافين من "كوفيد-19".

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وقال، "يلاحظ لدى الذين أصيبوا بالمرض، ضعف المناعة، لذلك يجب مساعدتهم وإعادة تأهيلهم. وأعتقد أن استخدام العقاقير التي أساسها بيوض قنافذ البحر والطحالب ونبات القنفذية وغيرها سيكون مفيدا وفعالا". وأشار إلى أن هذه العقاقير ابتكرت قبل حوالي سنتين لعلاج المصابين بالسرطان بعد العلاج الكيميائي.

وأضاف موضحا، تتميز الطحالب بخاصية طرد المعادن الثقيلة والنويدات المشعة التي تبقى بالجسم نتيجة تناول الأدوية خلال فترة طويلة. أما بيوض قنافذ البحر وبعض النباتات الأخرى فلها خاصية تحفيز منظومة المناعة. ولأجل تحديد نسب هذه المواد في إعادة تأهيل المتعافين من "كوفيد-19" يجب إجراء دراسة شاملة.

ومن جانبه أضاف أوليغ ستيبانيان، كبير الباحثين في المركز العلمي الجنوبي لأكاديمية العلوم الروسية، يمكن بدلا من دراسة الطحالب التي تستخرج من البحار الشمالية، دراسة فعالية أنواع أخرى من النباتات المائية الموجودة في البحر الأسود وبحر آزوف، "هذه النباتات تحتوي على مجموعة مختلفة من السكريات، ويمكن أن تكون فعالة جدا مع بيوض قنافذ البحر ". واتفق مع فكرة إجراء دراسات سريرية شاملة في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي