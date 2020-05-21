أكاديمي: روسيا قد تتجنب موجة ثانية من"كوفيد-19"

أعلن الأكاديمي فيكتور مالايف، مستشار المدير العلمي لمعهد بحوث علم الأوبئة، أن روسيا يمكن أن تتجنب موجة ثانية من "كوفيد -19".



ويقول الأكاديمي في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية موضحا، لم تظهر ذروة واضحة لـ "كوفيد-19" في روسيا، إضافة إلى أن عدد المصابين يزداد بصورة سلسة. كما ان الزيادة في عدد المصابين ثابتة ومستقرة عمليا.

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وأضاف، موضحا، توقع السلطات ازدياد عدد الوفيات في هذا الشهر مقارنة بعدد الإصابات، وقال "تكون نتائج الوفيات متأخرة عادة، لأنها تعكس حالات ماضية. اليوم أقل، يعني أن عدد الوفيات بعد 5-7 أيام (متوسط فترة الحضانة) سيكون أقل. لذلك نأمل أن يكون عدد الوفيات بعد 5-7 أيام أقل من العدد الحالي".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بدأ ينخفض في الأيام الأخيرة، ولأول مرة منذ انتشار الوباء في روسيا، زاد عدد المتعافين عن عدد المصابين. ووفقا لآخر البيانات الإحصائية، تجاوز عدد المصابين بـ "كوفيد -19" في روسيا 300 ألف، توفي منهم أكثر من 3 آلاف، وتعافى أكثر من 92 ألف مريض.

المصدر: فيستي. رو