وسط مزاعم علماء بريطانيين ..هل يحمي غسول الفم حقا من "كوفيد 19"؟

دعا علماء إلى إجراء بحث عاجل حول ما إذا كان غسول الفم يمكن أن يكون فعالا في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتي هذه الدعوة بعد أن قاد فريق من الباحثين من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة، دراسة لتقييم أهمية الغدد اللعابية والحلق في استنساخ "كوفيد 19".

وذكر الفريق أن دراستهم أظهرت أن غسول الفم لديه القدرة على تدمير الطبقة الخارجية أو "غلاف" الفيروس، ما يمنعه من التكاثر في الفم والحلق في المراحل المبكرة من الإصابة.

ولكن، ما مدى الجدية التي يجب أن نتعامل بها مع هذا الادعاء؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته، وفقا لما نشره موقع "إندبندنت" البريطاني.

- هل يقتل غسول الفم فيروس كورونا؟

على الرغم من أن العلماء يطالبون بإجراء بحث عاجل لاختبار فعالية غسول الفم في التجارب، لا يوجد حاليا دليل سريري يثبت أنه سيكون ناجحا.

وفي فبراير، ردت منظمة الصحة العالمية على الادعاءات القائلة بأن الغرغرة الفموية يمكن أن تحميك من العدوى، قائلة: "لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من الإصابة بفيروس كورونا الجديد. يمكن لبعض أنواع غسول الفم التخلص من بعض الميكروبات لبضع دقائق في اللعاب بالفم. ومع ذلك، هذا لا يعني أنها تحمي من عدوى 2019-nCoV".

A group of scientists has called for urgent research into whether readily-available mouthwash could be effective in reducing SARS-CoV-2 transmission.https://t.co/4OQRqco7cfpic.twitter.com/1CyDA9d90U — Cardiff University (@cardiffuni) May 14, 2020

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لماذا يزعم العلماء أن غسول الفم قد يكون فعالا؟

يزعم فريق بحث من كلية الطب بجامعة كارديف، إلى جانب أكاديميين في جامعات نوتنغهام وكولورادو وأوتاوا وبرشلونة ومعهد بابراهام التابع لـ كامبريدج، أن غسول الفم قد يكون قادرا على إتلاف غشاء فيروس كورونا وخفض معدلات الإصابة.

وقالت الأستاذة فاليري أودونيل، المعدة الرئيسية للدراسة، إنه في تجارب أنبوب الاختبار والدراسات السريرية المحدودة، تبين أن بعض أنواع غسول الفم تحتوي على ما يكفي من المكونات المعروفة لاستهداف الدهون بشكل فعال في فيروسات مغلفة مماثلة.

ومع ذلك، شدد المعدون على أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لفيروس كورونا، وخلصوا إلى أن الناس يجب أن يستمروا في اتباع الإرشادات الصحية الحكومية.

وأوضحت أودونيل: "تشير مراجعتنا للأدبيات إلى ضرورة إجراء بحث على وجه السرعة لتحديد إمكانية استخدامه ضد هذا الفيروس الجديد. هذه منطقة لا تخضع للبحث الكافي، ولها حاجة سريرية كبيرة - ونأمل أن يتم تعبئة المشاريع البحثية بسرعة لتقييم هذا الأمر".

- ما الذي يمكنك فعله لحماية نفسك من فيروس كورونا؟

تشمل النصائح حول أفضل طريقة لحماية نفسك من "كوفيد ـ 19": البقاء والعمل في المنزل قدر الإمكان، والحد من الاتصال بالأشخاص الآخرين، والبقاء على بعد مترين منهم إذا خرجت، مع غسل اليدين بانتظام.

وتنصح الإرشادات أيضا الأشخاص بارتداء قناع للوجه، عندما يكونون في أماكن مغلقة، مثل استخدام وسائل النقل العام أو التسوق.

وتتضمن نصيحة إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS بشأن تجنب انتشار "كوفيد 19"، تغطية فمك وأنفك بمنديل (وليس يديك) عند السعال أو العطس، بالإضافة إلى غسل يديك كثيرا لمدة 20 ثانية على الأقل عند وصولك إلى المنزل بعد الخروج .

المصدر: إندبندنت