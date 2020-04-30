رمديسيفير.. دواء قديم جديد يعطي نتائج جيدة لعلاج كورونا

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، إن عقار Remdesivir "رمديسيفير" له تأثير واضح في منع تدهور حالة المرضى وتقليص وقت التعافي من فيروس كورونا.

وأضاف، أن هذا الأمر يثبت أن الدواء المستخدم سابقا في علاج إيبولا، وهو من إنتاج عملاق الأدوية الأمريكي "غيلياد ساينس"، يمكن أن يتصدى لفيروس كورونا المستجد، وهو ما يعطي الأمل في القدرة على وقف خطر هذا الوباء.



وقال فاوتشي: " تظهر البيانات أن عقار رمديسيفير له أثر واضح وملحوظ في تقليل زمن التعافي. هذا أمر مهم للغاية. إذا نظرتم إلى مدة التعافي مع استخدام عقار رمديسيفير ستجدونها 11 يوما بدلا من 15 من دونه. هذا دليل هام على صحة المفهوم، لأن ما تم إثباته هو أن هذا العقار يمكنه منع الفيروس."



ووفر دواء Remdesivir جرعة أمل في الأيام الأخيرة، بعد تجارب أولية أظهرت نجاعته في انتشال المرضى من براثن كوفيد 19 المستمر في حصد أرواح البشر.



ونشرت مجلة New England Journal of Medicine نتائج تجربة علاج بهذا الدواء التابع لشركة Gilead Sciences على 53 مريضا يعانون من مراحل متقدمة وصعبة من الإصابة.

وبحسب التقرير، لاحظ الأطباء تحسن المؤشرات السريرية لـ 36 من أصل 53 مريضا. مقابل 8 حالات لم تطرأ عليها تغيرات إيجابية، بينما توفي 7 منهم. وتمكن الأطباء من فصل 17 من أصل 30 مريضا عن أجهزة التنفس الاصطناعي.

لاحظ واضعو التجربة أن معدل وفيات المرضى 13 % بعد الاستطباب بـRemdesivir وهو أقل من معدل الوفيات من 17 إلى 78 % في الصين بين الأشخاص الذين يعانون من المراحل المتدهورة مع Covid-19. بينما اقتصرت الآثار الجانبية على الإسهال والطفح الجلدي والاختلال الكلوي وانخفاض ضغط الدم.

وهناك قيود كبيرة على الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذا التحليل. حيث لم تكن هناك مجموعة تحكم عشوائية، يمكنها أن تسمح بمقارنة كيفية أداء المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي بالنسبة لأولئك الذين تم إعطاؤهم remdesivir.

المصدر: وكالات