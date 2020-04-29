لماذا تحتاج إلى تنظيف أسنانك قبل مغادرة المنزل في ظل أزمة كورونا؟

حث أستاذ في طب الأسنان الناس على تنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مارتن آدي، أستاذ طب الأسنان الفخري بجامعة بريستول، إن معجون الأسنان يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالمرض أو نشره عن طريق الفم.

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ومع ذلك، حذر من أن التأثير المضاد للميكروبات لمعجون الأسنان يستمر فقط من ثلاث إلى خمس ساعات.

لذلك اقترح أن يقوم الناس بتنظيف أسنانهم قبل الخروج للتأكد من التأثير النشط لمعجون الأسنان إذا ما اتصلوا بأشخاص آخرين.

وكتب آدي في رسالة في صحيفة "تايمز": "أكد العلماء، على دور قطرات اللعاب في انتشار Covid-19، من أجل دعم أغطية الفم والأنف. ومن المدهش، بالتالي، عدم التأكيد على غسل الأسنان بالمعجون كإجراء فعال".

وأضاف: "يحتوي معجون الأسنان على نفس المنظفات الموجودة في جل غسول اليد الموصى به ضد فيروس كورونا. وفي الواقع، يستمر تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات، وبالتالي، سيقلل الحمل الفيروسي في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم".

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وأشار آدي إلى أن الأشخاص الذين يريدون زيادة التأثيرات الوقائية إلى أقصى حد يمكنهم تنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل لممارسة الرياضة والتسوق وما إلى ذلك.

وتابع: "بالنسبة لهؤلاء العاملين في الخدمات الصحية، يجب أن يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل ارتداء معدات الحماية".

وأضاف أنه ينبغي تعزيز ممارسة نظافة الفم الموصى بها بالفرشاة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين.

كما قال آدي إن العديد من أولئك الذين لا يفعلون ذلك هم من بين الأكثر عرضة لعدوى Covid-19، مثل كبار السن.

المصدر: ميرور