نصائح بسيطة لتحسين عمل الأمعاء

تشير الدكتورة يلينا سميرنوفا، الأخصائية بمرض سرطان الأمعاء، إلى أن إجراءات بسيطة تساعد كثيرا على تحسين وظيفة الأمعاء، التي لها تأثير إيجابي في المظهر وعملية التمثيل الغذائي.





وتقول الخبيرة، تعتبر الأمعاء مجمعا كبيرا لخلايا منظومة المناعة، لذلك فإن عملها يؤثر بصورة مباشرة في قوة رد فعل منظومة المناعة على العدوى التي تدخل الجسم. واستنادا إلى هذا، تعطي نصائح بسيطة لتحسين نشاط الأمعاء.

إقرأ المزيد

وتقول، يجب أن نبدأ اليوم بشرب كوب من الماء النظيف بعد الاستيقاظ من النوم. لأن هذا "يحفز بلطف عمل الجهاز الهضمي، ولكن لا تنصح بإضافة العسل أو الليمون إلى الماء. لأن الحموضة العالية لليمون تلحق الضرر بالغشاء المخاطي، والعسل قد يسبب ارتفاعا حادا بمستوى السكر في الدم .

وتنصح الخبيرة، بتناول وجبة فطور صحية، غنية بالبروتينات مثل (القريشة والبيض المسلوق) أو كربوهيدرات بطيئة الهضم (عصائد)، ومن الضروري أيضا تناول الخضروات في وجبة الفطور، لأنها تسهل عملية الهضم، ويمكن أن تكون الخضروات قد خضعت لمعالجة حرارية.

ووفقا لها، يجب في وجبة الغداء، تناول سلطة خضروات وحساء قليل الدسم و اللحم والسمك وكربوهيدرات بطيئة الهضم.

وتضيف، كما يفضل عند االشعور بالجوع بين وجبات الطعام، تناول الفاكهة مثل التفاح أو سلطة فاكهة أو زبادي مع فواكه مجففة.

وتختم نصائحها، بعدم تناول مواد غذائية دهنية في وجبة العشاء، والاكتفاء بتناول قطعة لحم من دون شحم أو سمك وخضار، ولا تنصح بتناول البطاطا والمعكرونة والحنطة السوداء. وتضيف ويمكن قبل النوم تناول كوب من الزبادي أو الحليب الطازج.

ووفقا للخبيرة، يمكن أيضا تناول كمية قليلة من الملفوف أو الخيار المخلل، ومنتجات الألبان المخمرة، لتحسين وظيفة الأمعاء.

المصدر: ميديك فوروم