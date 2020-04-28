6 علامات مبكرة لحالة صحية مميتة ينبغي الحذر منها!

تعتبر نوبات القلب حالة طوارئ طبية خطيرة وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب فجأة، ما قد يؤدي إلى تلف عضلات القلب بشكل خطير ويمكن أن يكون مميتا.

إذن، ما هي أعراض النوبة القلبية التي يجب الانتباه إليها؟.

يقول طبيب القلب معين عبد الله، مدير مركز أمراض الشريان التاجي في كليفلاند كلينك، إن التعرف على الأعراض يمكن أن ينقذ الحياة.

ولكن في حين أن معظم النوبات القلبية مفاجئة ولا لبس فيها، فقد يحدث بعضها بشكل تدريجي.

ويسرد الدكتور عبد الله 6 علامات إنذار مبكرة شائعة للنوبة القلبية:

• ضغط أو ضيق في الصدر (بدلا من الألم).

• ألم في الذراع أو الفك أو الرقبة أو الظهر.

• تعرق بارد.

• ضيق في التنفس.

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• الغثيان.

• إرهاق غير عادي.

ويضيف: "يمكن لأي شخص - شابا كان أو كبيرا في العمر، ذكرا أو أنثى - أن يعاني من هذه العلامات الدقيقة، على الرغم من أنها أكثر شيوعا لدى النساء".

ماذا يجب أن تفعل إذا اشتبهت أنت أو شخص آخر بحدوث نوبة قلبية؟

أولا، ينبغي الاتصال بالإسعاف، وأثناء ذلك، تقول إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، إن مضغ وابتلاع قرص من الأسبرين (300 ملغ) يمكن أن يساعد، طالما أن الشخص المصاب بنوبة قلبية ليس لديه حساسية من الأسبرين.

وتنصح NHS: "يساعد الأسبرين على تخفيف الدم ويحسن تدفق الدم إلى القلب. وفي المستشفى، يعتمد علاج النوبة القلبية على مدى خطورتها".

وهناك علاجان رئيسيان يستخدمان الأدوية لإذابة الجلطات الدموية، والجراحة للمساعدة في استعادة الدم إلى القلب.

- كيفية منع النوبة القلبية

هناك عدد من الإجراءات التي يمكن القيام بها لتكون أكثر صحة وتقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF).وتشمل:

•تناول الطعام الصحي.

• النشاط البدني.

• الحفاظ على وزن صحي وفقدان الوزن الزائد إذا لزم الأمر.

• عدم التدخين.

• التقليل من الكحول.

• السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

• التحكم في مستويات الكوليسترول.

• التحكم في مستويات السكر في الدم.

المصدر: إكسبريس