أطعمة تحارب الاكتئاب وتبقيك سعيدا

عادة ما يتم علاج الاكتئاب بالأدوية، ولكن ما نأكله يمكن أن يلعب أيضا دورا في صحتك العقلية.

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وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، تظهر بعض الدراسات أن بعض الأنظمة الغذائية قد تمنع أو تقلل من حدة الاكتئاب.

وتقول ليزا موسكوني، من كلية طب وايل كورنيل: "إن النظام الغذائي الصحيح قد يمنح الدماغ المزيد مما يحتاجه لتجنب الاكتئاب، أو حتى لعلاجه بمجرد أن يبدأ".

وهناك العديد من العوامل المختلفة التي تساهم في الاكتئاب. بعضها خارج عن إرادتنا، مثل علم الوراثة أو حدث صادم في الحياة. لكن الأطعمة التي نختار تناولها يمكن أن تلعب دورا أيضا.

ولأن الطعام يمكن أن يؤثر على بعض المواد الكيميائية في الدماغ، مثل السيروتونين، التي تساعد على تنظيم المزاج. ويتم إنتاج ما يقدر بنحو 95% من السيروتونين في الجهاز الهضمي. لذا، فمن المنطقي أن ما تأكله قد يؤثر على مزاجك.

ويعتقد أن النظام الغذائي المتوسطي فعال ضد محاربة الاكتئاب لأنه غني بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الخضروات الورقية والأسماك، بينما يقلل أيضا من الأطعمة المصنعة التي يمكن أن تسبب الالتهاب.

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ولا تزال كيفية مساهمة الالتهاب بقوة في الاكتئاب غير واضحة. لكن بعض الدراسات، تشير إلى أن إبقاء الالتهاب بعيدا من خلال النظام الغذائي قد يساعد في منع الاكتئاب.

الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الاكتئاب:

تقول موسكوني إن الدماغ يحتاج إلى مغذيات معينة لإنتاج المواد الكيميائية المستخدمة لتنظيم المشاعر. وتتضمن بعض هذه الأطعمة والعناصر الغذائية المفيدة ما يلي:

-الأسماك الصغيرة الزيتية (مثل سمك السلمون والأنشوجة والسردين): جميع هذه الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهو نوع من الدهون ثبت أنه يقلل من شدة أعراض الاكتئاب عن طريق تقليل الالتهاب.

-الديك الرومي: إن تناول الديك الرومي يوفر التربتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين.

-الكاكاو: يمكن لمركبات معينة مثل الفلافانول والبروسيانيدين، الموجودة في الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة، تقليل الالتهاب في الجسم.

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-أطعمة غنية بالبروبيوتيك: هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية عمل البروبيوتيك مع الأمراض المختلفة. لكن ما وجده الباحثون هو أن الأطعمة الغنية بحمض البروبيوتيك مثل الزبادي ومخلل الملفوف تحتوي على بكتيريا حية مفيدة في موازنة بكتيريا الأمعاء، وهذا مهم عندما يتعلق الأمر بالاكتئاب لأن هذه البكتيريا يمكن أن تنتج مواد كيميائية تنظم المزاج، مثل السيروتونين وحمض غاما أمينوبوتيريك (GABA).

-الفواكه والخضروات: يمكن أن يكون تناول الأطعمة مثل الفواكه والخضروات من أقوى الطرق لمحاربة الالتهاب لاحتوائها على مضادات الأكسدة والمركبات التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الالتهاب. وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: الجوز، التوت، الرمان، الشوكولاتة الداكنة، القهوة والشاي الأخضر، أعشاب مثل النعناع والأوريغانو.

المصدر: إنسايدر