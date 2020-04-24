العلماء يكشفون حقيقة نظرية انتشار فيروس كورونا عن طريق العلاقة الحميمية

يقول العلماء إنه من غير المرجح أن ينتشر فيروس كورونا عن طريق العلاقة الحميمية، لكنهم يعترفون أنهم لا يستطيعون استبعاد هذا الاحتمال تماما.

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وحلل العلماء عينات من السائل المنوي لـ 34 رجلا في الصين تم تشخيصهم بأعراض خفيفة من COVID-19 قبل شهر من التبرع بالعينات للدراسة. وبالتالي كانت اختباراتهم سلبية في وقت الدراسة.

ولم يجد العلماء أي دليل على وجود الفيروس في السائل المنوي، ما يعني أن المرض لن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بعد الشفاء.

لكن العلماء قالوا إنهم لا يستطيعون استبعاد احتمال أن يكون الفيروس في السائل المنوي خلال الفترة المعدية.

وتبقى الأسئلة محيرة في ما يتعلق بأولئك الذين أصيبوا بمرض شديد من الفيروس، ولم يتم تضمينهم في الدراسة.

وأثار العلماء مخاوف من أن الفيروس لا يزال بإمكانه دخول الخصيتين، حيث يتم إنتاج الحيوانات المنوية، ما قد يتسبب في "ضرر طويل المدى".

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وتعتمد هذه النظرية على كيفية دخول الفيروس إلى الخلايا، من خلال مستقبل يسمى ACE2، وهو موجود في الخلايا في جميع أنحاء الجسم.

ولكن الأمر المريح بالنسبة للفريق، هو أنهم وجدوا أدلة قليلة جدا على وجود ACE2 في أنسجة الخصية.

ومع ذلك، فإنهم لا يزالون في حيرة من أمرهم بسبب إبلاغ خُمس الرجال الذين شاركوا في الدراسة، عن آلام في الخصيتين بينما كانوا يعانون من COVID-19.

وتم الإبلاغ عن وجود صلة بين الفيروس ووجع في هذه المنطقة الحساسة من قبل العلماء الدوليين.

المصدر: ديلي ميل