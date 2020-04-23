أطباء يحذرون .. كورونا قد يسبب سكتات دماغية مفاجئة لدى البالغين الشباب!

يحذر أطباء في نيويورك من أن فيروس كورونا قد يسبب السكتات الدماغية المفاجئة لدى البالغين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، ممن لا يعانون من مرض شديد، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وأفيد بأن الأطباء في نظام Mount Sinai Health يعتقدون أن هناك أدلة متزايدة على أن "كوفيد 19"، يمكن أن يتسبب في تجلط الدم بطرق غير معتادة، ما يؤدي إلى زيادة في السكتات الدماغية بين المرضى الذين لا يعانون منها عادة، وفقا لتقرير "سي إن إن".

وقال جراح الأعصاب الدكتور توماس أوكسلي: "يبدو أن الفيروس يسبب زيادة التخثر في الشرايين الكبيرة، ما يؤدي إلى سكتة دماغية شديدة".

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وأوضح أوكسلي وزملاؤه، أنهم عادة ما يسجلون أقل من سكتتين دماغيتين في الشهر، لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، ولكن خلال أسبوعين من فترة الوباء عالجوا 5 حالات. وستنشر النتائج في رسالة في مجلة New England الطبية.

وأضاف أوكسلي: "يظهر تقريرنا زيادة بمقدار 7 أضعاف في حدوث سكتة دماغية مفاجئة لدى المرضى الصغار خلال الأسبوعين الماضيين. ومعظم هؤلاء المرضى ليس لديهم تاريخ طبي من حالات مرضية في السابق، وكانوا في المنزل إما يعانون من أعراض خفيفة (أو بدون أعراض) من مرض "كوفيد 19"".

ويمكن أن يكون التقرير مزعجا بشكل خاص في نيويورك، حيث نصح المسؤولون بعدم الاتصال برقم 911 المخصص للطوارئ، ما لم يصابوا بأعراض شديدة، مثل صعوبة التنفس، من أجل عدم الضغط على نظام الإدارة.

وفي غضون ذلك، كان البعض مترددا في زيارة المستشفى خوفا من التقاط عدوى الفيروس.

وقال أوكسلي إن فريقه حث الناس على مراقبة أنفسهم من أعراض فيروس كورونا، والاتصال بالطوارئ إذا اعتقدوا أنهم أصيبوا بسكتة دماغية.

المصدر: نيويورك بوست