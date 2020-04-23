القهوة تغير حاسة الذوق

اكتشف علماء دنماركيون أن الشخص الذي يشرب القهوة ، تتغير عنده حاسة الذوق فيبدو الطعام الحلو أحلى والمر أقل مرارة.

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وتفيد مجلة Foods، بأنه أصبح واضحا سبب ميل محبي القهوة إلى تناول الشوكولاتة الداكنة المرة .

ولمعرفة تأثير القهوة في حاستي الذوق والشم، وأجرى باحثون من جامعة أرهوس تحليلا للحساسية الحسية الكيميائية للأشخاص الذين يتناولون القهوة.



وقد شارك في هذه الدراسة 156 متطوعا اختبرت عندهم حاستا الشم والذوق قبل وبعد تناولهم القهوة. واتضح للباحثين أن القهوة لا تؤثر في حاسة الشم، بل فقط في حاسة الذوق.



يقول الباحث ألكسندر ويك فيولدستاد، "أصبح الناس بعد تناول القهوة أكثر حساسية للحلويات وأقل للمذاق المر".



ومن أجل استثناء تأثير الكافيين كرر الباحثون هذه الاختبارات باستخدام قهوة خالية من الكافيين، وكانت النتيجة نفسها. ويقول ألكسندر ويك فيولدستاد، "من المحتمل أن هذا التأثير سببه بعض المواد المرة الموجودة في القهوة. وبهذا فقط يمكن تفسير تناول محبي القهوة الشوكولاتة المرة معها، لأن مذاقها يصبح أقل مرارة من المعتاد، حيث تحجب المرارة وتزداد الحلاوة".



ويشير الباحثون إلى أن تاثير القهوة في حاسة الذوق كان قصيرا وفقط خلال تناولهم للمشروب. وهذا وفقا لهم، يسمح بفهم أفضل لعمل مستقبلات الذوق وقد تكون له تطبيقات عملية. لأن لدى الناس حساسيات حسية كيميائية مختلفة ، ومهمة مصنعي المواد الغذائية هي إيجاد نكهات يدركها الجميع.



ويقول ألكسندر ويك فيولدستاد، "من العلوم إن حواسنا تؤثر في بعضها البعض، ولكن من المدهش أن تتأثر حواسنا بالحلاوة والمرارة بسهولة. قد يكون إجراء دراسة إضافية في هذا المجال مهمًا في تنظيم استخدام السكر والمحليات كمضافات غذائية".



يعتقد المؤلفون ، على وجه الخصوص ، أن هذه البيانات يمكن أن تساعد على تقليل السكر والسعرات الحرارية في الطعام بوعي ، وتكون مفيدة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسكري.

المصدر: نوفوستي