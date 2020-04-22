 
مباشر

العلماء يحددون البروتين المسؤول عن فقدان البصر

الصحة

العلماء يحددون البروتين المسؤول عن فقدان البصر
Globallookpress 004 Jason Alden/Medicimage LTD
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/npjr

حدد باحثون من كلية ترينيتي الطبية في إيرلندا، هدفا جديدا محتملا لعلاج تنكس شبكية العين.

إقرأ المزيد
إنفلونزا العيون مرض لا علاج له
إنفلونزا العيون مرض لا علاج له


وتعتبر أمراض تنكس شبكية العين من الأمراض الشائعة في جميع أنحاء العالم، وعادة تكون السبب في فقدان البصر. وهذا يحصل نتيجة موت المستقبلات الضوئية-الخلايا التي تحول الضوء إلى إشارات كهربائية يتعرف عليها الدماغ.


وقد تمكن الباحثون في إطار هذه الدراسة من تحديد البروتين المسؤول عن موت المستقبلات الضوئية.  


تقول الدكتورة إيما أوزاكي، الباحثة العلمية في الكلية، "العديد من العوامل المختلفة يمكن أن تسبب تنكس شبكية العين، وبالتالي ضعف البصر وحتى العمى. ولكن  النقطة الرئيسية هنا هي موت المستقبلات الضوئية، الذي يسببه البروتين SARM1"
واتضح للباحثين أنه عند إزالة البروتين SARM1 في نموذج المستقبلات الضوئية يؤدي إلى إبطاء موتها، وتستمر في أداء وظيفتها.


وتفترض الدكتورة سارا دويل، المشرفة على البحث، أن البروتين SARM1 قد يصبح هدفا جديدا لعلاج تنكس شبكية العين.

المصدر: ميديك فوروم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا