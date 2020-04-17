امرأة تكشف عن أعراض عصبية غريبة شهدتها أثناء تعافيها من كورونا!

وصفت امرأة، أصيبت بفيروس كورونا، أعراضا عصبية غريبة تعاني منها أثناء التعافي، وذلك عبر مجموعة محلية على "فيسبوك"، وفقا لموقع "ميرور".

ويبدو أن تريسي بيني، من شرق لوثيان في اسكتلندا، اجتازت أسوأ نوبة لها في مرحلة الإصابة بـ Covid-19، بعد 4 أسابيع من إصابتها بالمرض.

Woman describes her bizarre neurological symptoms after surviving coronavirus https://t.co/Pky5kogAhKpic.twitter.com/bl1DuA6s4t — Daily Mirror (@DailyMirror) April 17, 2020

ومع ذلك، كشفت أنها بدأت تعاني من أعراض تصفها بـ "ضعف التركيز"، حسبما ذكرت Edinburgh Live.

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وكتبت في منشور على الإنترنت: "أنا الآن في الأسبوع الرابع وممتنة جدا لعدم دخول المستشفى. الشيء الوحيد الذي أردت السؤال عنه، هو ما إذا عانى أي شخص من أعراض عصبية؟. أواجه مشكلة في وصفها، لكني أتلقى حلقات متكررة مما يبدو أنه خلل عصبي في الدماغ - أفقد كل التركيز، ويحدث ذلك غالبا عندما أجلس أو أقف. إنه أمر مزعج حقا".

وأكد فرد آخر أنه شهد معاناة من هذا الإحساس أيضا، وكُتب: "نعم، أعرف ما تعنيه".

ويمكن أن تكون تريسي تعاني من إحساس أشار إليه الآخرون باسم "التعب العقلي" أو "ضباب الدماغ".

ووجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، شملت 55924 مريضا يعانون من حالات مؤكدة مختبريا من فيروس كورونا، أن 38.1٪ أبلغوا عن تعب من نوع ما.

وتقول ثيا جوردان، عمرها 50 سنة، إنها لم تعان من السعال أو الحمى كما هو شائع، وبدلا من ذلك بدأت أعراضها بصداع خفيف.

وفي حديثها مع "ديلي ميل"، أوضحت: "في البداية شعرت بالإرهاق، ولم أعان من سعال ولم أصب بالحمى. شهدت ما يشبه "الضباب الدماغي". لم أتمكن حتى من ملء النماذج من مدارس الأطفال. أردت فقط أن أنام".

المصدر : ميرور