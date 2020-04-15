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علماء يبلغون عن "أول حالة" انتقال عدوى كورونا من جثة!

الصحة

علماء يبلغون عن
Gettyimages.ru Artur Borzecki Photography
صورة تعبيرية
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أفادت تقارير بأن علماء في تايلاند سجلوا أول حالة انتقال عدوى كورونا من جثة ميت إلى شخص حي.

وكشفت BuzzFeed لأول مرة عن الحالة، التي وُصفت في رسالة نُشرت يوم الأحد في مجلة "Forensic and Legal Medicine"، وتنطوي على فحص طبي شرعي في بانكوك تسبب بإصابة المريض.

وكتب وون سريويجيتاتاي، من المركز الطبي RVT في بانكوك، مع فيروج ويوانيتكيت، من جامعة Hainan الطبية في الصين، أنه من غير المحتمل أن يكون الموظف (المجهول) أصيب بالفيروس من شخص حي، نظرا للانتشار المجتمعي المحدود في تايلاند.

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وقالا: "هناك احتمال ضئيل بأن يتعامل أخصائيو الطب الشرعي مع المرضى المصابين، ولكن يمكنهم الاتصال بالعينات البيولوجية والجثث".

وأوضح المعدّان أنه ليس من الواضح كم من الوقت يبقى الفيروس في جثة، ولكن الاكتشاف الأخير يشير إلى أنه يجب اتخاذ الاحتياطات عند التعامل مع الجثث أثناء الوباء. وينبغي تطبيق إجراءات التطهير المستخدمة في غرف العمليات، في وحدات علم الأمراض/الطب الشرعي أيضا. وفي الوقت الحاضر، لا توجد بيانات عن العدد الدقيق للجثث الملوثة بـ COVID-19 لأنه ليس من الممارسة الروتينية فحص تواجد فيروس كورونا في الجثث في تايلاند".

وكانت تايلاند واحدة من أوائل الدول التي حددت مسببات المرض الجديدة، ولكنها أبلغت عن زهاء 2600 حالة فقط.

المصدر: نيويورك بوست

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