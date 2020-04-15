خبراء يكشفون عن علامات غريبة قد تكون "أعراضا مبكرة لإصابة كورونا"

يمكن أن تكون تقرحات القدم المشابهة لجدري الماء من الأعراض الغريبة الجديدة لفيروس كورونا، وفقا لفريق من الأطباء الإسبان.

وحذر المجلس العام الإسباني لكليات أطباء الأقدام الرسمية، الخبراء من أن بعض مرضى COVID-19 عانوا من آفات في أقدامهم، "مشابهة لتلك التي تظهر في جدري الماء أو الحصبة"، وفقا لـ Newsflash.

وقال:"إنها آفات أرجوانية (تشبه إلى حد كبير جدري الماء أو الحصبة) تظهر عادة على أصابع القدم وعادة ما تلتئم دون ترك علامة".

Foot sores could be an early sign of coronavirus, experts say https://t.co/8qojJMCjMcpic.twitter.com/m8hGXPmTRl — New York Post (@nypost) April 14, 2020

وقال الأخصائيون الصحيون إن الأعراض الغريبة لوحظت في الغالب بين مرضى فيروس كورونا الشباب، في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وأضافوا: "كان هناك كشف متزايد للعارض لدى المصابين بـ COVID-19، خاصة عند الأطفال والمراهقين، ومع ذلك، فقد تم اكتشافه أيضا لدى بعض البالغين".

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وقال التقرير إن المجلس لاحظ أنه لم تكن هناك دراسات علمية كافية لدعم النتائج. ومن الواضح أنه "بسبب ضيق الوقت ما زلنا لا نستطيع التحدث عن أدلة علمية".

وفي غضون ذلك، أصدر الاتحاد الدولي لأخصائي الأقدام، تقريرا عن صبي يبلغ من العمر 13 عاما اشتكى الشهر الماضي من تقرحات القدم.

وأفادت التقارير بأنه افتُرض في البداية أنه يعاني من لدغة عنكبوت، لكنه بدأ يعاني لاحقا من أعراض فيروس كورونا.

واكتشف الأطباء فيما بعد أن أخته وأمه المصابة بفيروس كورونا، أصيبتا بحمى وسعال وصعوبة في التنفس قبل 6 أيام من ظهور الآفات على قدميه.

ويدعو المجلس العام الإسباني لكليات أطباء الأقدام الرسمية، المهن الطبية إلى البحث عن الآفات هذه كأعراض مبكرة محتملة للفيروس الفتاك.

المصدر: نيويورك بوست