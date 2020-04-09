أطباء روسيا يستخدمون "بلازما دم" المتعافين من كورونا لعلاج المصابين

نجح خبراء من جامعة "سكليفوسكوفسكي" ووزارة الصحة في روسيا بإجراء عمليات نقل "بلازما الدم" من أشخاص قد تعافوا من عدوى كورونا لمصابين يخضعون للعلاج حاليا.

وحول الموضوع قالت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا: "نحن نتابع باستمرار الإنجازات التي يحققها زملاؤنا في البلدان الأخرى لعلاج المرض، لقد أجريت تجارب مماثلة ناجحة للعلاج بهذ الطريقة في الصين وألمانيا والولايات المتحدة، ونأمل بأن تساعدنا في التعامل بشكل فعال مع جائحة كورونا، لدينا اليوم 11 متبرعا بالبلازما في موسكو، كلهم تعافوا من عدوى كورونا، لقد أخذت عينات من البلازما من دمائهم وحقنت في أجسام 7 مرضى يخضعون للعلاج في مشافي المدينة حاليا".

ويشارك في إجراء واختبار هذه الطريقة في العلاج في روسيا خبراء من جامعة "سكليفوسكوفسكي" لطب الطوارء، وخبراء من وزارة الصحة الروسية، وأطباء من المشفى الحكومي رقم 52 في موسكو، وخبراء من مركز "غافريلوف" لنقل الدم، كما تتم دراسة مناعة مانحي عينات البلازما من قبل خبراء في مركز Gamalei الروسي للأبحاث، ومن المفترض أن يشاركهم في هذه المهمة مستقبلا عدد من المختصين من الجامعات والمراكز الطبية الروسية.

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وحول هذا الموضوع قال كبير أخصائيي نقل الدم في وزارة الصحة الروسية، أندريه بولانوف: "من المعروف أن أجسام المصابين بعدوى معينة تنتج أجساما مضادة للتعامل مع العدوى، لكن لهذه العملية خصوصيتها بالنسبة لكل مريض، لذا يجب توخي الحذر في عمليات نقل البلازما".

وأضاف "يجب اختيار مانحي بلازما الدم لعلاج كورونا بعناية، وتقييم أي واحد من منهم سيكون الشخص الأمثل لهذا الغرض، والأهم هو معرفة تراكيز وجرعات البلازما وتداخلاتها مع المواد الأخرى لكي تعطي النتيجة المرجوة منها في العلاج.

المصدر: تاس