عالم روسي يعلق على ذروة وباء فيروس كورونا

أعلن الدكتور سيرغي نيتيسوف، رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية والفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك، أنه من السابق لأوانه القول أن ذروة وباء فيروس كورونا قد بدأت.





وقال الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء،"لا يمكن الحديث حاليا عن بداية ذروة الوباء. لأن الخط البياني للإصابات لا يزال في مرحلة النمو الأساسي وليس معلوما كم سيستمر نموها".

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وأضاف، النمو اللاحق للإصابات مرتبط بمدى اكتشاف دقة وسرعة انتشار العدوى بما فيها تلك التي من دون أعراض، وكذلك بمدى تطبيق معايير الحجر الصحي والعزلة الذاتية. وقال "أتمنى أن يقتصر كل شيء على عشرات الألوف".



ويذكر أن جيورجي فيكولوف، مدير مركز المعلومات العلمية بشأن الوقاية وعلاج فيروس كورونا، قد أعلن سابقا في تصريح لوكالة نوفوستي، أن ذروة الوباء يمكن توقعها في غضون 2-3 أسابيع، ونقطة التحول في أبريل ومايو. وتتفق مع هذا الرأي، فيرانيكا سكفورتسوفا رئيسة الوكالة الفدرالية للطب والبيولوجيا، مشيرة إلى أن ذروة انتشار الوباء ستكون بعد أسبوعين، بعدها يبقى عدد الإصابات الجديدة على مستواها المرتفع ويستمر تقريبا إلى شهر يونيو وبعدها ينتهي.



ووفقا للنموذج الرياضي الذي وضعه معهد القياسات والتقييم الصحي في المركز الطبي بجامعة واشنطن الأمريكية، ستنتهي الموجة الأولى للوباء في الولايات المتحدة وبلدان أوروبا في بداية يونيو، ولن يصاب عدد كبير من السكان بفيروس كورونا المستجد، لذلك هناك احتمال حدوث موجة ثانية.

المصدر: نوفوستي