كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا عند التسوق في المحلات التجارية؟

مع تواصل أزمة كورونا في جميع أنحاء العالم، يقدم الخبراء مجموعات من النصائح الرسمية للمساعدة في الحفاظ على السلامة خاصة أثناء التسوق في المحلات التجارية الكبيرة.

وتخبر الإرشادات الجديدة المتسوقين بما يجب عليهم فعله قبل وأثناء وبعد الذهاب إلى المحلات التجارية (السوبر ماركت)، من أجل تقليل مخاطر إصابتهم بـ Covid-19.

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ويحذر الخبراء من أن لمس العربات، والبضائع، والوقوف بالقرب من المتسوقين الآخرين يمكن أن يؤدي إلى انتقال الفيروس بينما استخدام مطهر اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي هو مفتاح البقاء آمنين.

واتحد المعهد المعتمد للصحة البيئية (CIEH) مع جمعية الصحة البيئية في إيرلندا (EHAI)، وشبكة الصحة العالمية الإيرلندية (IGHN)، لإنشاء وثيقة من أربع صفحات للمبادئ التوجيهية للتسوق أثناء جائحة كورونا.

وتسلط الوثيقة الضوء على التدابير التي يجب اتخاذها قبل التسوق وأثناءه وبعده. كما توضح ما يجب أن تفعله المحلات التجارية نفسها.

وتؤكد الوثيقة على أنه "لم يقع إبلاغ عن حالات COVID-19 ناجمة عن الطعام الملوث"، وتضيف: "أن الخطر الرئيسي على المتسوقين هو الاتصال بشخص مصاب".

وتقول الإرشادات: "إن أمكن، تجنب اصطحاب أطفالك إلى المتاجر وحاول التسوق في أوقات غير الذروة لتجنب الازدحام".

وأضافت الإرشادات: "قم بعمل جرد للأصناف التي لديك ومتى ستصبح قديمة حتى تتمكن من استخدامها في ترتيب حسب تاريخها وتجنب إهدار الطعام والمال بشراء أشياء لا تحتاج إليها".

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وأيضا: "ضع قائمة وتأكد من أن لديك ما يكفي من الطعام حتى التسوق التالي المخطط له. واستخدم المجمد لتخزين بعض المواد القابلة للتلف في وقت قصير مثل الخبز واللحوم".

ومن الأفضل خفض عدد مرات التسوق إلى مرة واحدة في الأسبوع لأن هذا يقلل من خطر الإصابة بالمرض أو نقله إلى الآخرين.

من أجل الحفاظ على الأمان من الفيروس قدر الإمكان خلال التسوق يمكن اتباع بعض الإجراءات:

- حافظ على مسافة آمنة بين الموظفين والمتسوقين الآخرين، بما في ذلك طرق الدخول والخروج من السوبر ماركت. حيث قد تضطر إلى الانتظار، على سبيل المثال، للدخول إلى المتجر.

- أحضر معقم يديك معك، و"إذا كنت بحاجة إلى التعامل مع سلة أو عربة، اسأل عما إذا كان قد تم تطهيرها منذ آخر استخدام لها. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بالتطهير بنفسك باستخدام إما مطهر خاص بك أو ذلك الذي يوفره المتجر.

- تجنب ملامسة الأسطح قدر الإمكان.

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- لا تتأخر أثناء التسوق أو الدردشة مع الجيران أو الأصدقاء أو موظفي المتجر.

- إذا كنت تخطط للبقاء في المنزل لفترات طويلة من الوقت، ففكر في شراء الأطعمة غير القابلة للتلف مثل السلع المعلبة أو الخلطات الجافة التي لا تتطلب التبريد، مثل اللحوم المعلبة الجاهزة للأكل والفواكه والخضروات. ولكن تأكد من شراء الأشياء التي تحبها وسوف تستخدمها.

- استخدم الدفع اللاتلامسي إن أمكن

- استخدم نفس اليد لالتقاط المنتجات وتعقيم يديك بعد مغادرة السوبر ماركت.

بعد التسوق

- اغسل وعقم يديك مرة أخرى في المنزل. ثم، قم بتعيين منطقة مطهرة ونظيفة لترتيب البضائع.

- قبل تخزين البضائع في الثلاجة أو الخزائن، امسح الأرفف باستخدام المطهر ومنشفة ورقية، ثم تخلص منها.

- إذا كنت تتسوق من أجل شخص آخر ذي حالة صحية ضعيفة، فاترك البضائع على عتبة الباب، ودق الجرس أو اتصل به على الهاتف وقف بعيدا أثناء أخذه بضاعته إلى الداخل.

- امسح جميع العلب والبضائع ذات الأسطح الصلبة. بالنظر إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح الصلبة، امسح جميع السلع المعبأة وذات الأسطح الصلبة، بمنشفة ورقية بماء دافئ وصابون، وقم بتطهيرها باتباع إرشادات الشركة المصنعة. ويمكن ترك الأطعمة غير القابلة للتلف في خزانة لمدة 72 ساعة قبل بدء استخدامها.

- قم بإزالة عبوات الطعام الخارجية وتخلص منها، مع توخي الحذر للحد من التعامل مع العبوات الداخلية للعناصر مثل الزبادي.

- امسح الثلاجة ومقابض الخزانة باستخدام المطهر بمنشفة ورقية وتخلص منها.

- اغسل يديك مرة أخرى بعد تفريغ جميع المشتريات، وضع حقائب التسوق الخاصة بك بعيدا.

المصدر: ميرور