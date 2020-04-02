الصين تستخدم "عصارة الدب الصفراوي" لمكافحة كورونا وسط غضب ناشطي حقوق الحيوان

وافقت الصين على استخدام الدب الصفراوي لعلاج مرضى فيروس كورونا، ما أثار غضب الناشطين ومخاوفهم من تقويض جهود وقف التجارة غير القانونية للحيوانات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من حظر الصين لبيع الحيوانات البرية من أجل الغذاء، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

Animals Asia has learned Tanreqing, which has bear bile as an active ingredient, is being used as a treatment for cases of COVID-19.

Medicines should heal without harm. Read our full statement:https://t.co/o25TH1Mgfspic.twitter.com/HYxNkwaa7j — Animals Asia (@AnimalsAsia) March 27, 2020

لكن اللجنة الصحية الوطنية أصدرت في مارس إرشادات توصي باستخدام "تان ري تشينغ"، وهو حقنة تحتوي على العصارة الصفراء المأخوذة من الدب وقرون الماعز، وثلاثة أعشاب طبية أخرى، لعلاج الحالات الشديدة لمرضى فيروس كورونا.

Less than a month after taking steps to permanently ban the trade and consumption of live wild animals for food, the Chinese government has recommended using Tan Re Qing, an injection containing bear bile, to treat severe and critical COVID-19 cases... https://t.co/HZuQNlU9en — Urmas Paet (@Urmaspaet) March 26, 2020

وهذه الحقنة واحدة من بين ستة منتجات للطب الصيني التقليدي المدرجة في التوجيهات الصحية في البلاد.

وحرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على تعزيز الطب التقليدي وقال إنه يجب أن يولى وزنا مثل العلاجات الأخرى.

However on the same day we find that bear bile has been approved for use with #China's critically ill #coronavirus patients. The National Health Commission has issued guidelines recommending the use of "tan re qing" which contains bear bile, goat horn and other medicinal herbs. — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) April 2, 2020

ويستخدم العنصر النشط في الدببة الصفراء، وهو حمض أورسوديوكسيكوليك، لإذابة حصوات المرارة وعلاج أمراض الكبد ولكن ليس له فعالية مثبتة في علاج COVID-19.

ويمكن أن يعالج الدواء المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية الحاد والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وفقا لمنتجه.

إقرأ المزيد

واستخدمت الصين كلا من الطب التقليدي والغربي في معركتها ضد الفيروس التاجي الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب أكثر من 82 ألفا.

لكن الناشطين يقولون إن إعطاء الضوء الأخضر للعلاج الذي يستخدم منتجا حيوانيا يعد أمرا "مأساويا ومثيرا للسخرية" نظرا لأن أصل فيروس كورونا المميت مرتبط بتجارة الحيوانات البرية واستهلاكها.

وقال بريان دالي، المتحدث باسم مؤسسة Animals Asia Foundation: "لا يجب أن نعتمد على منتجات الحياة البرية مثل الدب الصفراوي كحل لمكافحة فيروس قاتل يبدو أنه نشأ من الحياة البرية".

ويعتقد أن الفيروس التاجي جاء من الخفافيش، لكن الباحثين يعتقدون أنه ربما انتقل إلى البشر عبر أنواع الثدييات المضيفة المتوسطة.

حدد مسؤولو مكافحة الأمراض الصينيون في السابق الحيوانات البرية التي يتم بيعها في سوق ووهان كمصدر لوباء فيروس كورونا.

واتهم المحافظون على البيئة الصين منذ فترة طويلة بالتسامح مع التجارة القاسية في الحيوانات البرية كعناصر غذائية أو للاستخدام في الأدوية التقليدية التي لم تؤكد فعاليتها علميا.

المصدر: ديلي ميل