 
مباشر
عاجل
السلطات الأردنية: تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس ب 5 أضعاف مقارنة بأمس الأربعاء

الصين تستخدم "عصارة الدب الصفراوي" لمكافحة كورونا وسط غضب ناشطي حقوق الحيوان

الصحة

الصين تستخدم
Gettyimages.ru R Franca / EyeEm
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nkr1

وافقت الصين على استخدام الدب الصفراوي لعلاج مرضى فيروس كورونا، ما أثار غضب الناشطين ومخاوفهم من تقويض جهود وقف التجارة غير القانونية للحيوانات.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من حظر الصين لبيع الحيوانات البرية من أجل الغذاء، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

لكن اللجنة الصحية الوطنية أصدرت في مارس إرشادات توصي باستخدام "تان ري تشينغ"، وهو حقنة تحتوي على العصارة الصفراء المأخوذة من الدب وقرون الماعز، وثلاثة أعشاب طبية أخرى، لعلاج الحالات الشديدة لمرضى فيروس كورونا.

وهذه الحقنة واحدة من بين ستة منتجات للطب الصيني التقليدي المدرجة في التوجيهات الصحية في البلاد.

وحرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على تعزيز الطب التقليدي وقال إنه يجب أن يولى وزنا مثل العلاجات الأخرى.

ويستخدم العنصر النشط في الدببة الصفراء، وهو حمض أورسوديوكسيكوليك، لإذابة حصوات المرارة وعلاج أمراض الكبد ولكن ليس له فعالية مثبتة في علاج COVID-19.

ويمكن أن يعالج الدواء المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية الحاد والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وفقا لمنتجه.

إقرأ المزيد
%25 من المصابين بـ COVID-19 لا تظهر عليهم أي أعراض
%25 من المصابين بـ COVID-19 لا تظهر عليهم أي أعراض

واستخدمت الصين كلا من الطب التقليدي والغربي في معركتها ضد الفيروس التاجي الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب أكثر من 82 ألفا.

لكن الناشطين يقولون إن إعطاء الضوء الأخضر للعلاج الذي يستخدم منتجا حيوانيا يعد أمرا "مأساويا ومثيرا للسخرية" نظرا لأن أصل فيروس كورونا المميت مرتبط بتجارة الحيوانات البرية واستهلاكها.

وقال بريان دالي، المتحدث باسم مؤسسة Animals Asia Foundation: "لا يجب أن نعتمد على منتجات الحياة البرية مثل الدب الصفراوي كحل لمكافحة فيروس قاتل يبدو أنه نشأ من الحياة البرية".

ويعتقد أن الفيروس التاجي جاء من الخفافيش، لكن الباحثين يعتقدون أنه ربما انتقل إلى البشر عبر أنواع الثدييات المضيفة المتوسطة.

حدد مسؤولو مكافحة الأمراض الصينيون في السابق الحيوانات البرية التي يتم بيعها في سوق ووهان كمصدر لوباء فيروس كورونا.

واتهم المحافظون على البيئة الصين منذ فترة طويلة بالتسامح مع التجارة القاسية في الحيوانات البرية كعناصر غذائية أو للاستخدام في الأدوية التقليدية التي لم تؤكد فعاليتها علميا.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا