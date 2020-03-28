 
مباشر

الكشف عن علامة محتملة جديدة على الإصابة بكورونا

الصحة

الكشف عن علامة محتملة جديدة على الإصابة بكورونا
Globallookpress Michael Kappeler
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحك عينها خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات أزمة كورونا في بلادها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njd7

حذر أطباء في الأكاديمية الأمريكية لطب العيون من أن التهاب الملتحمة قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص.

واستند هذا التقييم إلى بيانات جمعها الأطباء الصينيون، تفيد بأنه تم تشخيص التهاب الملتحمة لدى واحد من 30 مصابا بمرض "كوفيد-19".

كما يشير الأطباء الأمريكيون إلى دراسة أخرى تؤكد أنه تم اكتشاف 19 حالة من التهاب الملتحمة بين 1099 مريضا بكورونا في الصين شملتهم الدراسة التي تعتمد على بيانات 30 مستشفى من مختلف أنحاء البلاد.

إقرأ المزيد
هل تحمي العدسات اللاصقة من عدوى كورونا؟
هل تحمي العدسات اللاصقة من عدوى كورونا؟

وذكّر الأطباء بأن "كوفيد-19" ليس بطبيعة الحال المسبب الوحيد لالتهاب الملتحمة، لكن ظهوره لدى المريض قد يجعل أخصائيي طب العيون أول من يستطيع الاشتباه بإصابة المريض بكورونا.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا