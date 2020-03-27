شاهد.. كيف أتلف فيروس كورونا رئتي مريض أمريكي قبل أيام من ظهور الأعراض

يكشف فيديو واقع افتراضي مخيف، كيف ينتشر فيروس كورونا بسرعة عبر الرئتين، ما يتسبب في أضرار واسعة النطاق ومحتملة على المدى الطويل.

واستخدم الأطباء في جامعة جورج واشنطن تقنية الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة لتصوير رئتي مريض COVID-19 الذي تم نقله إلى المستشفى.

GWUH was 1st in the nation to use @SurgicalTheater© virtual reality technology for lung patients. VR is now being used to assess patients with advanced COVID-19. Learn more with Dr. Keith Mortman, Chief of the Division of Thoracic Surgery, at https://t.co/Vb7YaiqBAj. pic.twitter.com/A2sKUXwbgx — GWHospital (@GWHospital) March 24, 2020

وقبل أيام قليلة من التقاط الصور، لم يكن لدى المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 59 عاما، أي أعراض على الإطلاق، وفقا لشبكة "سي إن إن"، وكان يتمتع بصحة جيدة بشكل عام باستثناء إصابته بارتفاع ضغط الدم.

ولكن في الوقت الذي كان فيه تحت رعاية الدكتور كيث مورتمان، رئيس جراحة الصدر في المستشفى، كان المرض قد تسبب في دمار رئتيه، ويمكن رؤية ذلك بوضوح في الصور.

Just spoke to the @GWHospital doctor who helped create this virtual reality rendering, an eye-opening new perspective of what COVID-19 does to a patient's lungs.

This was built from a CT scan of an actual coronavirus patient in DC. Yellow = lung damage.https://t.co/AMLDA2vo7Gpic.twitter.com/DRTO9lw66B — Heather Graf (@ABC7HeatherGraf) March 24, 2020

وفي المسح، يمكن رؤية المناطق الصفراء، التي تسلط الضوء على المناطق المصابة والملتهبة، في كلا الرئتين.

وتم تشخيص إصابة الرجل بـ COVID-19 وعُزل في أحد المستشفيات، حيث لم يكن لديه سوى أعراض تشبه البرد، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس. ولكن في غضون أيام، بدأت حالته في التدهور بسرعة.

ووضع الأطباء الرجل على جهاز التنفس الصناعي، ولكن حتى هذا لم يكن كافيا، وتم نقله إلى جامعة جورج واشنطن (GWU).

وقام الدكتور مورتمان وفريقه بتحويل مسح رئتي الرجل إلى فيديو الواقع الافتراضي الذي أعاد تصوير صدر الرجل في ثلاثة أبعاد في 360 درجة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن المريض، الذي لا يزال في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة، ويحتاج إلى جهاز للتنفس.

وقال مورتمان: "أريد أن يرى الناس هذا ويفهمون ما يمكن أن يفعله هذا الفيروس .. يحتاج الناس إلى أخذ هذا على محمل الجد."

المصدر: نيويورك بوست